Şenol Güneş kararını verdi! Babel, Ljajic ve Medel...

Alvaro Negredo’nun takımdan ayrılması, Love, Larin ve Mustafa Pektemek’in beklenen seviyede olmaması sonrasında Şenol Güneş, Ryan Babel’e sarıldı. Sol açıkta görmeye alıştığımız Hollandalı yıldız, geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde santrfor olarak sahaya çıkmış ve attığı golle takımına 1 puanı getirmişti. Güneş, Kayserispor karşısında da 31 yaşındaki futbolcuyu forvette sahaya sürmeyi planlıyor.

Adem Ljajic 11’e doğru

Beşikaş’ın İtalyan ekibi Torino’dan kiraladığı Adem Ljajic ise Fenerbahçe derbisine kulübede başlamıştı. 10 numara bölgesinde Oğuzhan’a şans veren Şenol Güneş, 25 yaşındaki oyuncunun kötü performansı sonrasında Sırp oyuncuyu ilk 11’e hazırlamaya başladı. Malatya karşısındaki oyunuyla alkış alan 26 yaşındaki futbolcunun, Kayserispor karşısında 11’de sahaya çıkmasına kesin gözle bakılıyor.

Gary Medel geri dönüyor

Yeni Malatyaspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kritik Fenerbahçe karşılaşmasında görev yapamayan Gary Medel de ilk 11’e geri dönecek bir başka isim. Hafif sakatlığı bulunan Atiba’yı kenara çekmeyi planlayan Şenol Güneş, Kayseri karşısında Şilili yıldıza görev verecek. Orta sahadaki mücadelesi ile takdir toplayan 31 yaşındaki futbolcunun yanında ise Tolgay Arslan’ın oynaması bekleniyor.