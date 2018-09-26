Fenerbahçe maçında oyuna sonradan dahil olan Adem Ljajic'in hafta sonu ilk 11'deki yerine dönmesi bekleniyor.

Siyah Beyazlılarda tedavisi devam eden Adriano Kayserispor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.

Karşılaşmada kart cezalısı Caner Erkin'in yerine Brezilyalının forma giymesi beklenirken derbide oyuna sonradan dahil olan Adem Ljajic de Kayserispor maçına ilk 11'de başlayacak.

Uzun bir aradan sonra formasına kavuşan Atiba Hutchinson'un derbide takımının en iyilerinden olması Kanadalı oyuncunun yerini sağlamlaştırdı.

Eksiklerini kapatan ve takıma hazır olarak dönen Atiba, Şenol Güneş tarafından önümüzdeki karşılaşmalarda da değerlendirmeye alınacak. Atiba geçtiğimiz sezonlardaki gibi ilk 11'in değişmez oyuncularından biri olabilir.

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından derbide forvet olarak görevlendirilen Ryan Babel'in yükselen form grafiği ise yüzleri güldürüyor.

Forvetlerinden istediği katkıyı alamayan Beşiktaş'ta Babel takım gol yükünü sırtlıyor. Hollandalı oyuncu bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 2 kez fileleri havalandırmayı başardı. (Bein Sports)