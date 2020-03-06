Şenol Güneş kamp yeri bakıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 hazırlıklarına devam ediyor.

Ay-Yıldızlılar’ın hocası takımı dev organizasyona hazırlayacağı yerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Güneş’in aklında Hollanda var. Bu doğrultuda bir gezi düzenleyen deneyimli teknik adam, Hollanda’ya gitti.

Burada kamp yerlerini ve otellerini gezen Güneş, çalışma ortamları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Güneş’in bu konudaki kararını kısa süre içerisinde verip A Milli Takımımız’ın kamp yerini belirleyeceği öğrenildi.