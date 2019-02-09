Şenol Güneş: Kalmak için her şeyi yapıyorum

Şenol Güneş'in maç sonucu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Son bölüm dışında iyiydik"

Takım olarak kazanmak için sahaya çıkmıştık. Rakibin hızlı çıkma düşüncesine karşı iyi bir oyun oynadık. Onlar da disiplinli koşan bir takımlar. Samet hoca bu konuda takımını iyi hazırlamış. Oyunun büyük bölümünde üstünlük bizdeydi. 70'ten sonra oyun tempomuz ve pas yüzdemiz düştü. Son bölüm dışında gayet iyiydik.

"Skordan memnunum"

Taraftarlarımızın stadı doldurması takımın coşkusunu da artıyor. Skor olarak da memnunum açıkçası...

"Bu desteğe göre Burak'ın attığı gol az!"

Burak Yılmaz'ın kalitesi belli. Gücünü bulduğu zaman iyi oynuyor. Takımını seviyor. Sorumluluk ve ahlak değeri olarak en iyisini yapıyor. Bazen imaj kırılmaları oldu belki ama Türk futbolunun ona ihtiyacı var. Çalışmasını ve arzusunu görüyorum. Herkes gol üzerinden düşünüyor ama takımın oynamasına yardımcı olması benim için daha önemli. Attığı gol bu kadar desteğe göre az. Ben de bu kadar destekle oynasam daha fazla gol atarım.

"Önce Malatya..."

Bu maçı kazandık. Şimdi Malatya maçına hazırlanacağız. Burada da eksiklerimiz vardı, onları düzeltmemeiz lazım. Malatya iyi takım. Alınan sonuçlara göre ileriki haftaları ve şampiyonluğu konuşuruz.

Şenol Güneş'in genel basın toplantısındaki sözleri:

"İstifa etmedim. Teklif gelirse..."

Beşiktaş beni kovmadı, görevime de son vermedi, ben de ne olursa olsun burada kalmak istiyorum. İstifa da etmedim. Beşiktaş'tan iyi teklif gelirse anlaşırım.

Başkanla kavga etmedik. Fikir ayrılıkları olduğunu söyledim. Ben bildiğimi paylaşıyorum. Bilmediğim bir şeyi paylaşamam.

"Gideceksem Milli Takım'a giderim"

Sonuna kadar kalmak istiyorum. Yönetimden bana iyi bir teklif gelirse kabul ederim. Milli takım ve kulübü birlikte çalıştırmayı doğru bulmuyorum. Şu anda öyle bir şey yok. Milli takımda antrenör, ben de buradayım. Eğer Beşiktaş'tan gideceksem Milli Takım'a giderim. Sözleşmem bitince gideceksem giderim. Sözleşmem bitmeden gitmem.

Kovulmak için hiçbir şey yapmam. Kalmak için her şeyi yapıyorum. Burada beni seviyor ve sahipleniyorlar.