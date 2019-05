Tolga YILDIRIM - ALPARSLAN ÇINAR / ANTALYA, (DHA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Grupta en güçlü takım Fransa olduğuna göre bizim ilk rakibimiz İzlanda'yı bertaraf etmemiz lazım. Fransa'yı yener veya berabere kalır, İzlanda'yı yenersek o zaman grup birincisi oluruz" dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kamp yaptıkları Belek Turizm Bölgesi'ndeki Regnum Carya Golf Otel'de basın toplantısı düzenledi. Güneş, Fransa ve İzlanda karşılaşması öncesi iki hazırlık maçı olmak üzere yaz döneminde 4 karşılaşma oynayacaklarını söyledi. Daha önceki maçlarda oynatmadığı, kadroya yeni çağrılan oyuncuları görmek için lig bitiminde yaz döneminde hazırlık maçları oynayacaklarını dile getiren Güneş, "Ligin yorgunluğu, sakatlığı, fiziksel ve zihinsel yorgunluk gibi bunları değerlendirip hazırlık yapmalıyız. Sayıyı da fazla tuttuk. Oyuncuların aynı hedefe yönelmesi için oyun tarzı felsefesini aktarmak için antrenman, toplantılar yapıyoruz. Süre çok kısa yoğun çalışıyoruz. Sadece müsabakada oynadığımız oyun değil, antrenmanlarda da oyunculara ne düşündüğümüzü anlatıyoruz. Ortak noktayı bulmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

"HER MAÇI KAZANMAK ÖNEMLİ"

Takımlarında alan savunması oynayan, adam adam markajında oynamak zorunda kalırsa ne yapması gerektiği gibi taktik çalışmalar yaptıklarını anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Kulüplerinde savunma veya hücum yapan, farklı takımlarda oynayan oyuncular var. Biz hepsini anlatmak zorundayız. Milli takım olarak felsefemizde, en üst seviyede futbol oynayabilmek için yetenekli futbolcularımızın, yeteneklerini geliştirip, diğer oyuncularla neler yapacağını işlemeye çalışıyoruz. Düşüncelerin altyapısını oluşturmak istiyoruz. Yunanistan, Özbekistan maçını kazanmak istiyoruz. Antrenmanda çift kale oluyor A takım, B takım. A takım düşünüyorsam kazanmasını istiyorum. Her maçı kazanmak önemli ama kazanırken neleri kazanacağımızı da bilmemiz gerekiyor."

"TAKIM OLGUSUNU OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kamp sürecinde futbolculara takımın oyun felsefesini anlatmaya çalıştığına değinen Güneş, şöyle konuştu:

"İki maçta da kısmen yapmaya çalıştığımız daha önceye nazaran hızlı bir değişimin olduğu. Takım bütünlüğü içerisinde blokların kapanması, hücuma geriden başlamak ama baskı geldiğinde hücuma uzun top atmamız gerektiği düşünülebilir. Bunları yapmak. İzlanda'nın yaptığı gibi uzun top atıldığında yapılması gerekenlere hazır olmamız lazım. Kampta oyuncuların bildiğini biz de kendi aklımızın yettiğince işleyerek takım olgusunu oluşturmaya çalışıyoruz. Zihinsel birlikteliği sağlamaya çalışıyoruz. Sezonun yorgunluğunu gidermeye çalışıyoruz. Bu oyuncular uzun sezondan geldi. Bir çoğunun arkadaşı tatile gitti. Milli takıma şerefle, gururla geldiği zaman kendilerine olumsuzluk yansıtmadan dinlenme yapmalarını istiyoruz. Fransa ve İzlanda maçında performansı üst seviyeye çıkarmak için bazen tek bazen iki idman yapıyoruz."

CENK'E ÖVGÜ

Şenol Güneş, Ozan Kabak'ın burnunda parçalı kırık olduğu için kamptan ayrıldığını söyledi. Kadroda sayısal sıkıntı bulunmadığını belirten Güneş, Ozan Kabak kampta olsaydı oynatmayı düşündüğünü söyledi. Ozan Kabak'tan övgüyle bahseden Güneş, "Yaşı genç, futbol hayatı büyük başarılar getirecektir" dedi.

Cenk Tosun'un takımında forma şansı bulamadığını hatırlatan Güneş, golcü futbolcunun antrenmanlarda ve oynadığı maçlarda çok iyi performans sergilediğini dile getirdi. Şenol Güneş, Cenk'in yanı sıra Çağlar gibi takımlarında fazla forma giyemeyen ve milli takım kadrosuna yeni çağrılan futbolcuları oynatacağını söyledi.

"ARZUMUZ FRANSA'YI YENMEK"

Fransa'nın son dünya kupasında şampiyon olduğunu ve FIFA sıralamasında ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Güneş, "Bu tespittir, bu teslimiyet değildir. Fransa'ya çıkıp savunma, hücum yapacağız, her şeyi yapacağız. Oyun felsefemizde hücum da savunma da olacak. Arzumuz Fransa'yı yenmek, olmadı berabere. Olmadı mağlup olduk diyelim ancak biz mağlup olmak için çıkmayacağız. Öyle bir hedefimiz olmayacak. Kimin olur? Çocuğa söyleseniz kaybetmeyi sevmez. Gücümüzü görme şansımız olacak. Tek şansızlığımız Fransa maçından bir gün sonra yenilenme yapacağız ve İzlanda'ya gideceğiz. Grupta iki takımla üst üste biz oynayacağız. Diğerlerinde araya zaman gidiyor. Ben takımın bunu taşıyacağını düşünüyorum" dedi.

"ŞU ANDA İZLANDA MAÇI AKLIMIZDA YOK"

Fransa ile İzlanda maçının futbol formatı olarak birbirinden farklı olduğundan bahseden Güneş, "Öncelikle hedefimiz Fransa maçı. Şu anda İzlanda maçı aklımızda yok. İzlanda maçı daha farklı olacak. İzlanda'ya kaybettiğimiz bir çok maçta bizi fizik olarak ezdiler. Uzun topta ezdiler, ikili boğuşmada, oyunca ezdiler. Fransa'da ofansif, defansif düşüncemizi uygulamaya çalışacağız. Şu anda Yunanistan maçı var. Yunanistan set oyununda, hücumda orta sahayı kalabalık yapıp, bazen kenardan ortalarda da çoğalan Fransa'ya benzer tarafı var. Ama Fransa çok üst seviyede" diye konuştu

"KONYA MİLLİ TAKIM İÇİN İYİ BİR KENT"

Şenol Güneş, Türkiye'nin daha önce Konya'da Hollanda ve İzlanda'yı yendiğini vurguladı. Bu anlamda Konya'nın milli takım için iyi bir kent olduğuna dikkati çeken Güneş, "Bu maçtaki heyecan, coşku sahadaki oyuncuların sinerjisiyle birleşir, düşündüğümüz sonucu alırız. Bu hem puan hem de moral için iyi olur. Bu maçı kazansak da İzlanda maçı çok önemli, kaybetsek de çok önemli. Grupta en güçlü takım Fransa olduğuna göre bizim ilk rakibimiz İzlanda'yı bertaraf etmemiz lazım. Fransa'yı yener veya berabere kalır, İzlanda'yı yenersek o zaman grup birincisi oluruz" dedi.

"9 OYUNCU İLK DEFA BENİMLE"

Kamptaki çalışmaları Yunanistan ve Özbekistan maçlarında tamamlayacaklarını aktaran Güneş, takımda görmek istediği genç oyuncular arasında Hüseyin Türkmen ile Mert Müldür'ün yer aldığını söyledi İki futbolcunun da ümit milli maçlarında yer aldığını hatırlatan Güneş, "Mert Müldür'ü yakından görmedim. Hem sağ bek, hem stoper oynadığı için görmek isterdim. Maçı var. Gelseydi yarın ki maçta onu da görmek isterdim. Geçen maçtaki kadroya göre bu kampta 9 oyuncu değişik. İlk defa benimle burada çalışıyor" diye konuştu.

"YARIN HERKES MİLLİ RUHLA YÜZDE YÜZÜNÜ VERMELİ"

Güneş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Yunanistan maçında Antalya sıcağında yaz döneminde taraftarla olacağız. Takımın da elinden gelenin en iyisini yapacağı bir maç olacağını düşünüyorum. Bu takımın hedefi, vizyonu var. Bunun için çalışmalı. Yarın da herkes milli ruhla, heyecanla yüzde yüzünü vermeli. Bunu bekliyorum. Başarı veya başarısızlık olabilir, bunu değerlendiririz. Bizden taraftarın beklediği en güzel futbolu oynamak, hızlı, tempolu göze hoş gelen, oynayanların, izleyenlerin keyif alacağı maç olması için yarın sahada olacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şenol Güneş'in açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)