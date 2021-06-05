EURO 2020'nin açılış maçı Türkiye ile İtalya arasında 11 Haziran'da oynanacak. Zorlu mücadele öncesinde A Milliler 3 hazırlık maçı oynadı. Deneyimli teknik adam Güneş, bu mücadelelerin ardından kafasındaki 11'i hemen hemen oluşturdu.

Türkiye EURO 2020 öncesinde Azerbaycan (2-1), Gine (0-0) ve Moldova (2-0) ile hazırlık maçları yaparken, Şenol Güneş de İtalya maçı için kadrosunu büyük ölçüde belirledi.

Şampiyonada kalemizde Uğurcan, sağ bekte Zeki Çelik, sol bekte Umut Meraş, savunmanın ortasında Merih-Çağlar ikilisi, ön liberoda Okay, orta sahada Ozan Tufan, 10 numara pozisyonunda Hakan Çalhanoğlu, sağ önde Kenan Karaman ve ileri uçta Burak Yılmaz'ın formaları garanti.

Güneş, ilk 11'deki son isme ise henüz karar vermedi. Moldova ile oynanan maçta bu 10 oyuncuyu Yusuf Yazıcı tamamlasa da İtalya'ya özel kadroda bir değişiklik olabilir. Kaan Ayhan, İrfan Can ve Cengiz Ünder'li ilk 11 formülleri Almanya'daki taktik çalışmalarda denenecek.

EN İYİ ÜÇÜNCÜ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

Milli Takım 'daki son görev döneminde 26 karşılaşmada takımın başında sahaya çıkan Şenol Güneş, maç başına 1.96'lık puan ortalaması ile kariyerinin en iyi 3. performansını yaşıyor.



