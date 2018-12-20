Alvaro Negredo’nun ligin 5. haftasından sonra takımdan ayrılmasının ardından yoluna; Vagner Love ile Cyle Larin’le devam eden Siyah-Beyazlılar’da, 2 isimden beklenen verimin alınamaması yüzünden son olarak Güven Yalçın’a şans doğmuştu. Genç oyuncunun takıma dinamizm katmasına rağmen ara transfer döneminde yeni bir forvet almayı planlayan Beşiktaş Yönetimi, ilk olarak yabancı oyuncular üzerine yoğunlaşmıştı. Ancak Siyah- Beyazlılar’ın, teknik direktör Şenol Güneş’ten gelen Burak Yılmaz ısrarı sonrasında hedefleri arasına takımın eski golcüsünü de aldığı ortaya çıktı.

Bonservisi olmazsa...

Trabzonspor’da kadro dışı konumda bulunan 33 yaşındaki futbolcuyu sezon başında son anda renklerine bağlayamayan Beşiktaş Yönetimi’nin, tecrübeli futbolcunun menaceriyle şartlarını görüşeceği bildirildi. Bordo-Mavililer’le köprüleri atan başarılı oyuncudan bonservisini almasını bekleyecek olan Beşiktaş’ın, ancak bonservis ücreti ödemeden bu transfere olumlu bakacağı bildirildi.

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