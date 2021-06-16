Şenol Güneş: İşimizi zora soktuk

Milli Takım , EURO 2020'de ikinci maçında da Galler'e 2-0 yenildi. Maç sonunda Şenol Güneş açıklamalarda bulundu:

Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk

İki maçta 0 puan bizim için iyi bir şey değil. Büyük hayallerle geldik. Kötü başladığımız ilk maçtan sonra, ikinci maça da kötü başladık. Sonra toparladık ve oyuna ortak olduk. Beklenmedik şekilde yenen gol olumsuzluk yarattı. Baya olumsuz duruma düştük. Keşke kazanabilseydik. Galler'i yenebileceğimizi düşünüyorduk. Şu an işimizi zora soktuk. Bu turnuva önemliydi. Burada daha iyi bir oyunla çıkmamız gerekiyordu. Kazanmayı düşünürken berabere bile kalamadık. Son maç öncesi averaj da diğer takımlara göre kötü gözüküyor.

Mağlubiyetin sorumlusu benim

Takımımız genç, bu tarz turnuvaları yaşamadı. Kalecinin zaman geçirmeleri, top tutmaları küçük ayrıntılar ama tecrübenin eseri. İkinci yarı daha ayağa oynamaya çalışırken, birkaç pas sonra top kayıpları yaşadık. Mağlubiyetin sorumlusu benim. Oyuncuları suçlamak doğru değil. Merih de bizim için önemli Kaan da Çağlar da. Bir şey söylediğimizde kendi aklınızda olayı bir yere getirirseniz konuşacak bir şey kalmaz. Ozan Kabak sakatlıktan çıktı ne kadar verim vereceği belli değildi.

Okay ve Ozan'dan daha iyi oyun bekliyordum

Merih kötü diye kenara almadık. Sonradan oyuna girdi. Okay-Ozan'dan oyun kurmalarını bekliyoruz. O oynadı, bu oynadı, golü kaçırdı, neden oynadı işine girersek çok konuşuruz. Bunlar benim işim değil. Okay ve Ozan'dan daha iyi oyun bekliyordum. Olmadı, değiştirdim.

Hata yaptığınız, topu rakibe kolay verip zor aldığınız zaman bütün sistemler çöker. İtalya maçında iyi oynasaydık daha moralli çıkacaktık. Sanki takımda bir ağırlık var, dışa vurumda sıkıntı var gibi görüyorum.