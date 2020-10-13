Şenol Güneş: İç sahada oynayacağımız iki maçı kazanmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Sırbistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, iç sahada oynanacak iki maçı kazanmak istediklerini söyledi.

Şenol Güneş, "Eleştirilere saygı duyuyoruz. Kendimizi değerlendiriyoruz. Uluslar Ligi sorusuna şöyle yaklaşıyorum, Futbol ticari bir unsur haline geldiği için olaya öyle bakmak lazım. Hazırlık maçlarının heyecansızlığını kaldırmak için düşünüldü, Uluslar Ligi'nin avantajı var. Birbirine yakın gruplar oluşturup bir üst tarafa çıkartmak, önemi arttırmak açısından iyi oldu. Fazla maç trafiği nedeniyle eksikleri var. Cengiz sadece Roma'da iki idman yaptı. Transferi gerçekleşti ve yeni yeni oynamaya başladı. Merih uzun zaman sonra iki maç üst üste ilk kez oynadı. Kaan öyle yeni transfer oldu ve az maç oynadı"

'Almanya gibi olmalıyız'

"Uzun bir yolumuz var. Kamplarımızda sadece maçları değil gelecekle ilgili planlarımızı aktarıyoruz. Bu maratonu iyi götürmek gerekiyor. Bazen iyi sonuçlar, bazen kötü sonuçlar oluyor. Bunlardan etkilenmeden devam etmemiz lazım. Almanya mesela buna iyi bir örnek. Bazen takılsalar da her zaman turnuvalara katılıyorlar"

"Grupta Macaristan iki tane deplasman maçı kazandı. Topladıkları 6 puan puan durumunu etkiledi. Bizde lider takımdan bir puan aldık. Şimdi iki tane iç saha maçımız var, bunları kazanmak istiyoruz"

'İrfan bizim için çok önemli bir oyuncu'

"Sabrediyorum, şükrediyorum, dinliyorum. Bazen de susuyorum. Doğru zamanda cevap vermek istiyorum. İrfan bizim için çok önemli bir oyuncu. Koronavirüsü nedeniyle bir açıklama yapmadık, kulübü de açıklamadı. Rusya'da kullanamazdık. Sonra kulüp idmanlarına katıldı ve hazırlık maçında oynadı. Rusya'da kullanamazdık. Başakşehir diğer kulüplerimiz gibi önemli bir kulüp. Milli Takım her şeyin üzerinde, ülkemizi temsil ediyoruz"

Rahmi Koç'a teşekkür

Şenol Güneş, toplantı sonunda vefat eden eski futbolcu ve teknik direktör Nevzat Güzelırmak ile foto muhabiri Hüseyin Kırcalı'yı andı. Güneş ayrıca kendisine mektup yazan işadamı Rahmi Koç'a da teşekkür etti. Şenol Güneş, "Almanya ve Rusya maçları sonrası Sayın Rahmi Koç, bana mektup yazdı. Geçmişte de yazardı. O takdirine layık olmak için çalışacağız. Rahmi Koç'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.







