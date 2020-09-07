Şenol Güneş: Herkesi gördük

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın ardından şunları söyledi: “İlk maça göre iyiydik. 10 kişi kalana kadarki oyundan da memnunum. Eksik kaldıktan sonra hücumda arayışlarımız oldu. Kanatlardan yıkmak istedik ama başarılı olamadık. Bir iki tane sızma yaptık ama avantajı kullanamadık. Kaybettiğimiz iki puan vardı göre. Tüm oyuncularımızı görmeye çalıştık, hedeflerimizi anlattık. Maçları kazanmaya çıktık ama olmadı. Lehimize dönse de sonuç alamadık.”