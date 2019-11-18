Şenol Güneş: Herkese kapımız açıktır

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri H Grubu’ndaki son maçında deplasmanda karşılaştığı Andorra’yı Enes Ünal’ın golleriyle 2-0 mağlup etti ve İzlanda maçı sonrası finallere katılmayı garantilediği eleme grubunu ikinci sırada tamamladı.

Mücadelenin ardından Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in Andorra maçı sonrası açıklamaları:

"2-0'la başlamıştık, aynı skorla bitirdik. Maçlarımız gelecek yıl Mart'ta başlayacak. Sonra kamplar ve şampiyona... Geçmiş geride kaldı ama geçmişi değerlendireceğiz. Bugünkü maçta da epey fark vardı. Oyuna hakim olduk."

"Bugün rakiple bireysel olarak da takım kalitesi de farklı olduğu için rahat oynadık. Gollerden sonra biraz durduk, ikinci yarı tamamen onların sahasında temkinli, dikkatli oynamaya çalıştık. Kazanmamız gerekiyordu, bir sürpriz olmaması lazımdı."

Yeni oyuncuları değerlendirdi

"Yeni oyuncularımızı takım kadrosu içinde isim olarak yazıp oynattık. Burası yüzde 100 ölçü olmayabilir çünkü saha koşulları olumsuzdu zaman zaman pas yapılabilmesine rağmen. İstekli, iştahlı ve 3 puanı düşünerek oynadılar, hepsini tebrik ediyorum."

"Ahmed'i sezon başı izledim, iyi oynayan, basan, giden, gelen bir oyuncu. A takımda nasıl kullanıl bunu göreceğiz. Yaşına göre özgüveni var. Berkay, Mert Çetin yeni oyuncular. Mert Müldür'ün sakatlığı vardı, oynatamadık."

"Bugün hem oyuncuları hem maçı kazanmaya çalıştık. Kötü seyahatten geldik buraya ama aynısı rakip için de geçerli, 3 günde bir maç yapılırken bunlar oluyor. Taraftarımız da bu soğuk havada böyle bir yerde bizimle beraber oldu. Elimizde bir oyuncu kadrosu var, yenileri girer-girmez bakacağız. Avrupa Şampiyonası'nda 23 oyuncu olacağı için bir rekabet de olacak, dilerim ki en güzel şekilde olur."

'Her işi başarabiliriz'

"Biz kendi insanımıza imkan ve zaman verdiğimizde her işi başarabiliriz. Bu çocuklar yeni, genç. Bunu sürdürebilmek önemli. Şu anda memnunuz. Oyuncularımızın hepsi iyi niyetli, görevlerini iyi yapıyorlar."

"Merih'in bir sıkıntısı var, kulübünde oynayamıyor. Bu iki maçta da onu oynatarak form tutmasını istedik. Şu anda bir şikayetimiz yok. Bu stoper fazlalığından bir alternatif olur mu görmek istiyoruz. Hüseyin de çok iyi bir oyuncu, onu kullanamadık. Sayı fazlalığı sebebiyle bazı oyuncuları başka yerlerde değerlendirebilir miyiz diye düşünüyoruz."

'Gizli bir işimiz yok'

"Bizim gizli işimiz yok, kafamızın arkasında bir şey olamaz. Ülke bizi bu kutsal göreve hizmet için getirdi. 23 kişilik bir kadromuz olacak, buraya gelene kadar katkı yapan oyuncular var, yine gelebilecek oyuncular var. En iyi oyuncularla gideceğiz. Önce turnuvaya gidip başarılı olmak lazım. Bu turnuvayı kaçıranlar rekabet ederek diğer turnuva için çabalayacaklar."

"Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip herkese kapımız açıktır. Eskisi yenisi fark etmez."