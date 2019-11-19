Fanatik Özel / Aslıhan Çil

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na hesap kitap yapmadan gitmeye hak kazanırken, harika bir performans gösterdi. Elbette başarıda en büyük pay sahiplerinin başında teknik direktörümüz Şenol Güneş geldi. Mircea Lucescu’nun ardından göreve gelen Güneş, EURO 2020’de H Grubu’nda ilkleri başarırken, Ay-Yıldızlılar’ın tarihindeki en iyi grup performansına imzasını atmasını sağladı ve ülkemizi kendisi gibi büyük turnuvalara götüren iki ismi geçerek, en iyi başarı yüzdesine sahip oldu. Milliler’i 2002 Dünya Kupası’ndan sonra EURO 2020’ye de götüren Güneş, Ay-Yıldızlı ekiple toplamda çıktığı 44 resmi maçta yüzde 71.5’lik başarısı yüzdesiyle zirvede yer alırken, Fatih Terim, 68 maçta yüzde 61.7 ile ikinci, Mustafa Denizli de 26 maçta yüzde 54’le üçüncü sırada yer aldı.

2,3 puan ortalaması...

Elemelerde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan ve grubu 25 puanlı Fransa’nın ardından ikinci sırada tamamlayan Türkiye, topladığı 23 puanla, maç başı 2,3 puan ortalamasını tutturdu. Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası’nda yer alan Türkiye, elemelerde EURO 96’ya 8 maçta 15 puan (1,87 puan ortalaması), EURO 2000’e 8 maçta 17 puan (2,12 puan ortalaması), EURO 2008’e 12 maçta 24 puan (2 puan ortalaması) ve EURO 2016’ya da 10 maçta 18 puan (1,8 puan ortalaması) toplayarak katılmıştı. Ay-Yıldızlı ekip ayrıca Güneş döneminde 2002 Dünya Kupası öncesindeki eleme grubunda da 10 maçta 21 puan (2,1 puan ortalaması) toplamıştı.

Üç hocanın resmi maç performansı