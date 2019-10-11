Şenol Güneş: Hedef elbette 6 puan!

A Milli Takımımız’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Arnavutluk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, şunları söyledi: “Bu maçta hücuma dönük ne yapabiliriz onu planlıyoruz. Bu maçı final olarak görüyorlar, biz de öyle görüyoruz. Akıllı, sabırlı, yürekli, çok koşan ve birbirine yardım eden bir takım olacak. Herkesin coşku duyacağı, keyif alacağı bir oyun olmasını istiyoruz. Rakibin gücünü ve kendi gücümüzü de biliyoruz. Şu aşamada Arnavutluk maçını nasıl kazanırız düşüncesinde bir kadromuz olacak. İki maçtan en güzel 6 puan ama 4 puan da bizim için kötü olmaz. Biz, iki maçta avantajı sağlamak istiyoruz.”

‘Yüzde 100’ünü vermeli’

“Oynayan oyuncu, yüzde 100’ünü vermeli. Kenarda olanlar hazır olmalı, dışarıda olanlar da kalbiyle destek vermeli. Çünkü bu duygu birlikteliği bize başarıyı getirir. Burak ve Cenk’in birlikte oynaması ihtimaller arasında yer alıyor. Maç içindeki durumlara göre hareket edeceğiz. Her duruma hazırlıklıyız. Taraftarlarımızı kırmızı beyaz renklerle bekliyoruz. Çünkü tüm Türkiye bizden başarı bekliyor.”

‘Biz ülkemizi koruyoruz’

Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili de konuşan Şenol Güneş, “Şiddeti kabul etmiyoruz. Ancak burada bize karşı yapılan bir şey var. Türkiye her zaman sevgiden, saygıdan yana. Ülkelerinde savaş istemeyenler, ortaya nifak tohumu bırakıyor. Bizim evlatlarımız orada savaşıyor. Dualarımız onlarla. Biz ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Biz figüran değiliz, ama bu ülke sürekli taciz altında. Dünyayı aklı selim olmaya davet ediyorum” yorumunu yaptı.