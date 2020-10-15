Şenol Güneş: Hatalarımızı düzelteceğiz

A Milli Futbol Takımı’nda teknik direktör Şenol Güneş maç sonu, “Dün gece takım olarak hem kötü oynadık hem de iyi oynadık” dedi. Tecrübeli hoca, “Özellikle bugün dün golden önceki bölümde iyi başlamıştık. Golden sonra dağıldık. İkinci yarı başında da kötü bir gol yedik ve oyun skoru rakibin lehine döndü. Ancak oyuncularımız yorgunluğa rağmen iyi bir reaksiyon gösterdi. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Bu gibi maçlarda beklenmedik sonuçlar çıkabilir. Bu maç bizim için tecrübe oldu. İkinci yarı isteğimiz galibiyet için yeterli olmadı. Son bölümde gol atarken gol yiyorduk” dedi.

‘Yaşanan gelişmeleri beklemiyorduk’

Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığını düşünmediğini söyleyerek sözlerini sürdüren Güneş, “İlk yarıda oyun kopmuştu, bekledim toparlasın diye. Hasan Ali, Rusya maçında oynamamıştı. Umut’un arka adalesinde gerginlik vardı. Hasan Ali ile başladık ama kasık sakatlığı olduğu için değiştirdik. Umut’un da son bölümde arka adaleleri çekiyordu. Rusya maçında da çok yorulmuştu. Geç kaldığımı düşünmüyorum. Oyunun gidişatına göre hamleler yaptık” açıklamasını yaptı.

‘Kazanmalıydık, üzgünüz’

Şenol Güneş, “Rusya’da da Dzyuba çok güçlüydü. Ozan ve Merih kısmen karşı koydu. dün uzun boylu bir tek Merih vardı savunmada ve yanına Okay’ı koymak durumunda kaldık. Onların stoperlerinin etkinliğini de boy olarak gördük. Bunlar dezavantajlarımız oldu. Bazen anormal durumlara düştüğümüzde eldeki oyunculardan kimleri kullanabileceğimizi gördük. Dün takım olarak kötü oynadık ama takım olarak iyi de oynadık. 2 farklı durum oldu. Sonuç olarak kazanmalıydık, üzgünüz. Oyuncuların kazanmak için sahada olduğunu biliyorduk. Hatalarımızı düzelteceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.