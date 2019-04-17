Şenol Güneş halefini kendi seçecek

Süper Lig’de son 6 haftaya lider Medipol Başakşehir’in 8 puan arkasında girmesi nedeniyle tüm planlarını ikincilik ve Şampiyonlar Ligi üzerine kuran Beşiktaş’ta, yönetim kurulu yeni hoca için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İlk iki yılda 2 şampiyonluk elde eden ve oynattığı pozitif futbolla takdir toplayan Teknik Direktör Şenol Güneş’in oyun anlayışından memnun olan siyah-beyazlılar, deneyimli hocanın futbol felsefesini devam ettirebilecek bir teknik direktör arıyor. Yönetim yeni hoca seçimi konusunda 1 Haziran’da A Milli Takım’daki görevine resmen başlayacak Güneş’ten de destek alacak.

Liste başı Luce

Hücum futbolu açısından Türkiye’nin en iyi isimlerinden olan Şenol Güneş’ten yardım isteyecek olan yönetim, son kararı ise Başkan Fikret Orman’a bırakacak. Beşiktaş’ın dört senedir hücum ağırlıklı futbol oynaması nedeniyle bu anlayışı sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, deyim yerindeyse Şenol Güneş’in halefini Güneş’e danışarak seçecek.

Teknik direktör konusunda bu dönemlerde sık sık toplantılar yapan siyah-beyazlı yönetimdeki bazı isimlerin, “Ligin ikinci yarısında Beşiktaş çok daha farklı oynamaya başladı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz’ın da gelişiyle kafasındaki şablonu çok daha iyi oturttu. Bundan sonraki hocamızın futbol tarzı Şenol Güneş gibi ya da ona çok yakın olmalı. Gelecek olan hoca, takım üzerinde çok fazla oynamadan, aynı sistemi devam ettirebilmeli” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Siyah-beyazlı yönetimin, teknik direktörlük görevi için Mircea Lucescu’nun yanı sıra Guti Hernandez, Tayfun Korkut ve Sergen Yalçın’ı listesinde tuttuğu aktarıldı.

(Milliyet)