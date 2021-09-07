Şenol Güneş: Güzel bir maç havası var

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası elemelerindeki Hollanda maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, "Maçın havası ve normal hava iyi. Çok sıcak değil, çok soğuk değil. Güzel bir maç havası var. Kendi oyunumuzu oynayarak güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Rakibin hızlı değişimlerine önlem alarak zaaflarını değerlendirmek istiyoruz."

'Hepsi bizim oyuncumuz'

"Orkun da Halil da burada doğup yetişmiş isimler. Orkun, 11'de başlıyor, Halil de şans alabilir. Hepsi bizim oyuncumuz. Kim şans alırsa elinden gelenin en iyisini göstereceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.