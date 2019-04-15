Şenol Güneş gitmeden hesabı kapattı!

Beşiktaş, kritik Başakşehir maçında galibiyete uzanarak sadece Şampiyonlar Ligi biletine yaklaşmadı, son senelerdeki kötü seriyi de noktaladı. Bu zaferin Şenol Güneş için de ayrı bir önemi var. Çünkü tecrübeli hoca, Beşiktaş’ın başında Başakşehir’le oynadığı son 6 maçı kazanamamıştı. Sadece ilk sezonunda 2-0’lık Başakşehir galibiyeti bulunan Güneş, 4 senelik hesabı önceki gün kapatmış oldu. 1 Haziran’da A Milli Takım’daki görevi resmen başlayacak olan deneyimli teknik direktör, Beşiktaş’la çıktığı son Başakşehir mücadelesinde Abdullah Avcı’yı mat etti. Güneş, takımı 1-0 geriye düşmesine rağmen özellikle ikinci yarıda oynattığı cesur futbolla tam not aldı, Kartal 2-1’lik skorla çok değerli bir galibiyet aldı.