Şenol Güneş: Gine maçında baskıyı deneyeceğiz

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Gine ile oynanacak hazırlık maçı öncesi futbolcu İrfan Can Kahveci ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Şenol Güneş sözlerine, "İki haftalık kampımızın son günlerini yaşıyoruz. 2 Haziran'da buradan ayrılacağız. Yorulduk, dinlenmeye çalışacağız. Almanya kampının da böyle olacağını düşünüyorum" şeklinde başladı.

Güneş, "Oyunumuzu gözden geçirdik, neler yapabileceğimizi konuştuk. Rakiplerin analizi üzerine çalıştık. 4 tane oyuncu maalesef aramızdan ayrılacak. 26 kişilik kadro ile turnuvada olacağız. Keyifli ve agresif bir futbol oynamak istiyoruz. Geçmişimiz ile gurur duyuyoruz. Oyuncularımız oyun olarak daha iyi olmalılar, onun için uğraşacağız. Önce ev sahibi ile ilk maçımızı yapacağız. Yarınları yazmak için iyi bir grup olduğunu düşünüyorum"

'Gine sempatik bir takım'

"Gine, Yatarra'nın takım. Sempatik bir takım. İki önemli oyuncusu gelmedi ancak iyi oyuncuları var. Zor maç olacağını düşünüyorum. Baskıyı deneyeceğiz. Farklı bir orta saha ile oynayacağız. Bazı isimleri oynatmayacağım, dinlendireceğim. Sakatlığımız yok. Takımın havası da iyi. Tatil havası var ama arada idmanda yapıyoruz"

"Galibiyet sayısında artılara geçtik. Kazanmak gerekir ama hep söylüyorum güzel oyuncu, iyi sonuç" ifadelerini kullandı.

'Sistem değişiklikleri çok takılacak bir konu değil'

Üçlü savunma üzerine gelen soru üzerine Şenol Güneş, "Sistem değişiklikleri çok takılacak bir konu değil. Hedefe giden yolda arayışlar. Bire birleri iyi oynamadan maç kazanmak zor. Azerbaycan maçında 3'lü savunma ile oynamamızın nedeni sahadaki durumu görmek içindi. Hangi sistemin daha faydalı olduğunu görürsek onu kullanacağız. Fransa maçında oynayan orta sahayı kullanacağım mesela Gine karşısında" açıklamasını yaptı.

'Türkiye'de iyi futbol' oynanıyor desinler'

"Londra'yı seviyoruz, inşallah orada oluruz. Sadece işimizi yapmak istiyoruz. Her takım için hem final hem de şampiyonluk şansı var. Güzel futbolu da önemsiyoruz. 'Türkiye'de iyi futbol' oynanıyor desinler. Bunu istiyoruz. İnşallah başarılı oluruz"



