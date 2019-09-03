Şenol Güneş: Fransa ile final oynamak istiyoruz

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda 7 Eylül’de Andorra ile sahasında 3 gün sonra da deplasmanda Moldova ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız’da teknik direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

Sözlerine yeni sezon öncesi takımlarımıza başarılar dileyerek başlayan Güneş şunları söyledi: “A Milli Takım olarak 4 maçı geride bıraktık ve Andorra maçıyla yarısını tamamlayacağız. Önümüzdeki maçlardan en iyi sonuçları alarak Avrupa Şampiyonası’na katılmak istiyoruz. Her maç önemli. Kazanılması gerekir. Anadolu’da başlayan yürüyüşümüz İstanbul’da devam edecek.”

‘Yeni dönem ve yeni heyecan’

“Konya ve Eskişehir’deki taraftarımızın artarak İstanbul’da olacağını bekliyorum. Herkesi kırmızıbeyaz formayla tribüne bekliyoruz. Dünyaya, oynanan futbolun ne kadar saygı duyulduğunu bir kez daha gösterelim. Geçmişte bazı sıkıntılar olmuştur. Hepsi geride kaldı. Yeni bir dönem, yeni bir heyecan var. Oyuncularımızın bir kısmı bizimle olmayacak, sakatlar var. Okay’ın durumu hassas ve olmama durumu var. Büyük ihtimalle oynama ihtimali az. Kadroya çağrılmayan birçok oyuncumuz var. Hasan Ali, Burak, Abdülkadir, Mahmut gibi oyuncularımız var.”

‘Herkesin katkısı olacaktır’

“Futbolcularımızın hepsi sorumluluk içinde buraya geliyorlar. Geçireceğimiz grup maçları ve arkasından beklentimiz olan Avrupa Şampiyonası’na katılmak, önümüzdeki Dünya Kupası’na katılmayı da daha kolay hale getirebilir. 10 yılın takımını kuracağız. Kazanan takım görüntüsü vermek istiyoruz. Daha önceki hazırlık ve resmi maçlara bakarsak, oyun ve sonuç olarak olumsuz gördüğümüz yalnızca İzlanda maçı var. Bilgi, birikim, heyecan ve kalitemiz var. İyi düşünüyoruz, iyi de işler yapacağız. Tıpkı bir bahçe gibi bakım isteyen bir durum var. Herkesin buna katkısı olacaktır. Kağıt üzerinde Andorra, Moldova’ya göre daha zayıf bir takım. Ancak her ikisini de kazanmak istiyoruz. Arkasından Arnavutluk maçını kazanarak Fransa ile final maçı oynamak istiyoruz. Hedefimizden asla sapmamak için elimizden geleni yapacağız.”

Özel bir firma tarafından Şenol Güneş’e çikolata hediye edildi. Güneş de, üzerinde farklı resimlerinin olduğu çikolataları foto muhabirimiz Murat Akbaş ve diğer gazetecilere elleriyle ikram etti.

‘Bir iki tane Türk olsa’

“Şampiyonlar Ligi’nde yer alan Galatasaray’da 1, 2 tane Türk oyuncu olsa, bizim için de ortak değer olur. Şampiyonlar Ligi’ndeki Galatasaray, Avrupa Ligi’ndeki Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor da en iyi oyuncuları alsınlar, yarışsınlar. Biz oyuncularımızın başarılı olmasını, aynı zamanda uluslararası alanda milli oyuncu olarak boy göstermesini istiyoruz. Bu durum artı değer olarak öne çıkıyor.”

‘Gördüklerini çalsınlar’

“Hakemler ülkemizde günah keçisi olarak gösterilmemeli. Hataları olacaktır. Mesela Fenerbahçe-Trabzonspor maçında oyun da, hakem (Fırat Aydınus) de güzeldi. Fenerbahçe’nin ev sahibi olarak ağırlaması mükemmeldi. İzlediğim en iyi maçlardan birisiydi. VAR tartışmayı durdurmak için ortaya çıkmıştır ama tartışmayı durdurmamıştır. Artık hakemleri koruyan birisi olarak konuşuyorum, gördüklerini çalsınlar.”

‘Uğurcan çok iyi bir kaleci’

“Uğurcan Çakır çok iyi bir kaleci. Altay da geliyor. Uğurcan diğer kalecilere göre daha önde. Kısa süredeki gelişimi, kaleci olarak teknikleri, kısa zamanda çok daha başarılı olacaktır diye düşünüyorum. Mert Günok ve Sinan Bolat da çok tecrübeli. 2 tecrübeli, 2 geleceğe yönelik kalecimiz var. Kaleci konusundaki kararımızı idmanlardan sonra vereceğiz.”

’Falcao’nun gelmesi başarı’

“Ülkemizde oynanan futbola, marka değeri olan oyuncuların katılması önemli. Falcao’nun gelmesi başlı başına Galatasaray’ın başarısı. Katkısı ne olur bilemem. Alınmasına karşı değilim. Ama bu oyuncuları dışarıya ihraç etmek işimize gelmeli. Ekonomimizi daha dikkatli yapmalıyız. Biz, genelde Avrupa’nın istemediği oyuncuları alıyoruz. Tam tersini yapıyoruz.”