Şenol Güneş: Fazla seyahat bizi yordu

Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Aslında oyuna iyi başladık. Golden önce birkaç dakika geri çekildik ve rakibe şans verdik. Golden sonra da iyice dağıldık ve çözüldük. Pas yüzdemiz ve top kayıplarımız iyi değil. Ancak maça geri dönmemizden dolayı mutluyu

Dönüş yaptık. Yenebilirdik, yenilebilirdik de. Pas yüzdemizden ve top kayıplarından memnun değilim. Ancak maça geri dönüşümüzden dolayı mutluyum. Son 2 maçı kazanıp bu turnuvayı kapatmak istiyoruz.

"Hasan Ali sakatlığından dolayı çıktı"

Hasan Ali'nin ön kasık kısmında sakatlık vardı o yüzden oyundan çıktı. Umut da maçı zor bitirdi, onda da çekme olmuş. Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığımı düşünmüyorum. Oyunun gidişatına göre hamleler yapmayı düşündük.

"Ders çıkaracağız"

Biz ilk maçtaki bedeli ağır ödüyoruz ama diğer maçları kazabilirdik. Son 2 maçı kazanıp turnuvayı kapatmak istiyoruz. Hala bir şansımız var, onu kovalayacağız. 2 maça da kazanmak için çıkacağız. Uluslar Ligi'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi, oyuncuların bundan ne kadar etkilendiği ile ilgili. Oyuncularda bugün yorgunluk emareleri gördük. Gayretleri iyiydi, evet kazanmalıydık ama bundan dersler çıkararak gideceğiz.

"Oyuncularım kazanma isteklerini gösterdiler"

Merih 3 maç üst üste oynadı ve iyi de oynadığını düşünüyorum. Oyuncuların sahada kazanmak için olduklarını biliyorum, bunun işaretlerini de bana veriyorlar.



















