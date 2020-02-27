A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Türk futbolu olarak iyi yerdeyiz. Ancak Avrupa ve dünya seviyesine daha gelemedik” dedi. Şenol Güneş, Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması kapsamında Milliyet Gazetesi Spor Yazarı Şansal Büyüka’nın sunumunda gerçekleşen ’Futbolda Avrupa Hikayemiz, Hedefler ve Stratejiler’ paneline konuk oldu. Güneş, “Yeni doğan ve oldukça hızlı gelişen bir takımız. Beraber vizyon çizmek ve turnuvaya katılmak önemliydi. Şimdi kazanmak için çıkacağız. Bana diyorlar, ’Yarı final iyidir, çeyrek final iyidir’. Ben de, ’Mademburaya kadar katıldık şampiyon olalım’ diyorum. En çok izlenecek maçta kendimizi göstereceğiz, bu bir şanstır. Mart ayında hazırlığa başlayacağız. Mayıs, haziran ayında takımı hazırlayacağız. İtalya maçına geldiğimiz zaman yaptığımız planları hayata geçireceğiz” dedi.

‘Altınordu önemli örnek’

Genç teknik adamlara da tavsiyelerde bulunan Güneş, “Ben, Mustafa Denizli ve Fatih Terim büyük güçlükler çekerek bugünlere geldik. Aramızda genç ve başarılı antrenörler var. Eğitim tek başına hocaların işi değil. Tesis gerekir, zaman gerekir, çocuklar gerekir. Altınordu sağ olsun bu işi yapıyor. Altınordu bir hoca için en rahat yer. Mesela Trabzon’da 10 takım1 yerde çalışıyor. Duş alacak yer yok. İstanbul’da da öyle. Bugünkü futbol antrenörlerinin imkanlarını artırsak altyapı eğitimini iyi şekilde yaparız” sözlerini sarf etti.

‘Borcun varsa alma’

Son olarak kulüplerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çeken Şenol Güneş, “Ben kulüplerin yapısında sorun görüyorum. Şirket mi, dernek mi iyi analiz edilmesi lazım. Çok büyük paralar dönüyor ama sorumluları yok. Bir kulüp borç yapıyor, oradan yönetim ayrılıyor ve bu borç kalıyor. Gençlere yatırım yapanlar başarılı oldu ama gittiler yine yabancı transferleri yapıp borcu katladılar. Yabancıya da Türk Lirası ver. ‘Gelmez diyor’, alma. Buradaki yapıları değiştirmeden kulüpleri düzeltemeyiz. Borcun olduğu halde yabancı alıyorsan senin derdin var demektir” şeklinde konuştu.