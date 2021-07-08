A Milli Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, bugün basının karşısına çıktı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu’ndaki toplantı, saat 12.00’de başladı. EURO 2020'deki performansı ve geleceğe dönük planlarından söz eden tecrübeli teknik adam önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Bu bir teslimiyet değildir. Oyuncularımın da hala üzüntüsünün var olduğunu görüyorum. Bütün oyuncularla tek tek konuştum. Onların da görüşlerini ve analizlerini almış oldum. Sert eleştirileriniz oldu ama bunları anlıyorum. Biz de içimize sindiremiyoruz. Haklısınız ama sorunu bir kenara atmak yerine nasıl bir yol çizeceğimizi konuşmamız gerekiyordu."









'Sıradan bir takım değiliz'

''Herkes şunu bilsin ki sıradan bir takım değiliz. Ama nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yer almak ve Dünya Kupası'na gitmek hedeflerimizdi ve ilkini başardık. Ancak başarılı olamayınca tatmin de olamadık. Turnuvanın başlangıcına kadar hiçbir sorunumuz yoktu. Belki rehavet denebilir belki de öz güven fazlalığı olabilir.''

'Öz güven kaybı oldu'

''Saydığınız nedenlere katılıyorum. İtalya maçındaki oyunumuzun başında sorun yoktu ama sonra mahkumiyete döndü. Bu nedenle değişiklik de yaptım. Maç bittiğinde İtalya'nın da dinamik ve iştahlı oluşu bu sonucu getirdi. Favori takımlar arasında değiliz ama favoriler arasına girmek istiyoruz demiştim. İtalya maçını kazanırsak önümüz açılır diye düşünüyorduk ama oyuncular alınan sonuçtan olumsuz etkilendiler. Öz güven kaybı oldu. EURO 2020'de ezildik."









'Çalışmamızın karşılığını alamadık'

"Özeleştiri yapacak olursam; tüm analizleri oyunculara görüntülü ve raporlu bir şekilde gönderdik. Çok emek verdiğimiz bir hazırlık dönemi geçirdik ama karşılığını alamadık, bu da bizi çok üzdü.''

"Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Asıl hedef olan Dünya Kupası'na katılmamız önemli. Oyuncularımızın özverili olması gerekiyor. Buraya çok çalışarak geldik. Bizi tekrar ayağa kaldıracak olan budur ve tekrar çok çalışmak zorundayız. 'Bizim Çocuklar' derken herkes bizim çocuğumuz, her insanımızın başarılı olmasını istiyoruz. Ama bu çocuklar kaybettiğinde de bizim çocuklarımız. Konuşup tartışalım ama bunu yaparken yaralamayalım. Kimsenin eleştiri hakkını elinden alamayız. Ortak düşünce ve çalışmayla yola devam etmeliyiz. Oyunumuzu ileriye taşıyacak seviyemiz var. İçimize sinmeyen bu tabloyu unutturacağız. Göreve geldiğimden beri 29 maçta 6 mağlubiyet aldık. Bunun 3'ünü Avrupa Şampiyonası'nda aldık.''

'Beklenen takımı geri getireceğiz'

"Beklentiyi büyüten de biziz. Turnuvada 3 maçı kaybeden de biziz. Düzeleceğimize inancımız tam. Herkesin gurur duyduğu takımı geri getireceğiz. Bugüne kadar adil, açık ve samimi olduk. Biz biriz, birbirimizin karşısında değiliz. Yetkimizi, sorumluluğumuzu hep bildik. Ama son kaybettiğimiz maçların da muhakemesini yapacağız. Turnuvanın genç takımlarından biri olarak ders çıkardık. Yaşlı oyuncu, tecrübeli anlamına gelmez.''





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'Ne yapılması gerektiğini konuşmalıyız'

"Futbol artık küçük işlerle, detaylarla sonuç getirebiliyor. Sizin eleştirilerinizi de bunlara katabiliriz. Futbolcu seçimi, fizik gibi detaylar sonucu belirleyebiliyor. Başarı için daha çok konuşulması ve tartışılması gereken bir dönem. Finalde olmayan Fransa, Portekiz, Belçika, Hollanda gibi takımlara baktığımızda bizim de olmamamız normal. Bunu başarabilmek için ne yapılması gerektiğini konuşmamız gerekiyor.''

Değişim sinyali

"Başımız dik, alnımız ak. Ama çok çalışacağız. Bana yapılan hiçbir eleştiri veya saldırı aldığımız sonuçların yarattığı üzüntüden fazla değil. Daha kötü günler gördüm. Beni de yıpratabilirsiniz ama oyuncuların yıpranmasını istemiyorum. Nereden geldiğimizi ve bundan sonra ne yapacağımızı biliyoruz. Tabloda bir takım değişimler olacak. Değişimlerin ne olacağını sizinle sonra paylaşacağım.''

''Bu tabloyu yarım bırakmayacağız ve fırça darbelerimize dikkat ederek bu tabloyu tamamlayacağız. İkinci hedefimiz olan Dünya Kupası'na ulaşacağız. Başarısızlığımızın analizini yapıyoruz, yaptık, yapacağız. Beni istemeyenler, eleştirenler de var ama yalnız hissettirmeyen çok büyük bir kesim de var.''

''Ben her bıraktığım oyuncuya üzülüyorum, kendilerine de söylüyorum. Sevmek, saymak başka bir şey ama iş başka bir şey. Belli ilkelerden vazgeçmeyi düşünmüyorum. Bütün çalışmalardan sonra turnuva pandemiden dolayı ertelenince her şeyi çöpe attık.''

'Kulüp takımı düşünmüyorum'

''Kulüp takımı düşünmüyorum. Bulunduğum yer benim için rahatsız edici değil. Elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Onlarla birlikte Dünya Kupası'na katılacağımızı düşünüyorum.''

'Veriler birbirini tutmuyordu'

''Bizim asıl kampımız Almanya'da başladı. Fiziksel ve zihinsel yorgunluk vardı ve bunları toparlamaya çalıştık. Yaptığımız analizlerdeki verilerle maçlardaki koşu mesafesi ve verileri birbirini tutmuyordu. Bilimi işin içine katmadığımız eleştirisi geldi ama tam tersine, daha öncekilerden daha fazla kullandık. Bu fiziksel performansı ve teknik taktik anlayışını yukarı çıkaramamanın bir sebebi var. İtalya maçı 0-0 giderken az pozisyon vermemize rağmen oyuncu değiştirdim ve sonuç farklı oldu. Bu eleştirilebilir ama ben o oyundan memnun değildim.''





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"Bazı takımlar yükleme yaparak gidiyordu, bazıları da yorgunluktan dolayı rahat bırakıyordu. Ben her ikisinin ortasını bulmaya çalıştım.''

''İtalya maçından sonra oyunculara izin verdim ama o kadar moralleri bozuktu ki kimse gezmek için dolaşmak için gitmek istemedi.''

'Kamp yerlerimiz belli oldu'

''Dünya Kupası elemelerinde 3 tane maçımız var. Kamp yerlerimiz belli. İşimizi yapmak zorundayız. Üzülmek başka, iş yapmak başka. Bu takımı nasıl ve kimlerle hazırlayacağımızı sizinle ileride paylaşacağım.''

Maaş açıklaması

''Maddi konularla ilgili, hepinizin bildiği gibi turnuvaya katıldık ama kimse para falan almadı. Çünkü başarı gelmedi. Başarının takdiri yönetimindir. Bu, benim takdirimde olan bir şey değil. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim. Ben hiç para almayayım, çok önemli değil. Benim kulüplerden de federasyondan da alacaklarım var ama dava açtığımı hiç duydunuz mu? Türkiye'de kimse euro almıyor, bunu hala anlamadınız mı? Bu kadar yalan yazılmaz, ben dövizle maaş almıyorum ama yazıyorsunuz. Adam bana hırsız diyor, ben cevap vermiyorum. Mecbur değilim cevap vermeye."

"Burada Beşiktaş 'tan aldığım kadar para almıyorum. Konumuz bu değil ama hep konuşuluyor."





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'Kampta tek sorun...'

"Benim kampta problem olarak gördüğüm tek şey; yönetim ve oynamayan oyuncuların olduğu idmanda Enes Ünal ile Halil Dervişoğlu'nun yaşadığı olay. Halil Dervişoğlu pas atılmadığı için söylenirken Enes de kendisini o an ağabey olarak gördü ve cevap verdi. Olay bu, kavgalar ve yumruklar yazıldı. Keşke olsaydı, belki hırslanırlardı.''

'Şu çocukların yakasını bırakın'

"Şu çocukların yakasını bırakın. Yönetime de, çocuklara prim vermeyin dedim. Bu takım en çok desteklenen takımdı. Beklentiler o kadar yüksekti ki oyuncular da ona göre davranmaya başladı. Benim çalıştırmalarımın haricinde oyuncular da ekstra çalıştı. Belki de bu yanlıştı.''

''Isınmada oyunculara hiçbir şey demem. O da hata olabilir. Ben hayatımda İtalya'nın ısınması gibi bir ısınma görmedim. Senin maçta atacağın deparı onlar ısınma sırasında atıyor. Hızlı başlayabilirler dedim takımıma.''









'Daha önce de kötü sonuçlar aldık'

''Daha önce de kötü sonuçlar aldık. Bu oyunculara bu durumu daha iyi anlatmamız gerek. Benim de kafamda şu an olan oyuncular belli ama gelecek oyuncular için de kapımız açık. Varsa daha iyileri onları da alırım. Kaleye, savunmaya... İki bekimiz belli, bunlara kimi katabiliriz diye bakıyoruz. Mert Müldür geldi ve iyiydi. Ben bunları oyuncularla da konuşuyorum. Kafamdaki oyuncularla bunu paylaşıyorum.''

"Bu bir dibe vuruştu ama bir daha dibe vurmayız.''

Salih Uçan açıklaması

''Mahmut Tekdemir sakatlandı, bel sakatlığı vardı. Efecan ve Halil Akbunar ile ilgili de o bölgede Cengiz Ünder vardı. Kadroya alınmayan Salih, Berat gibi oyuncular düşündüğüm oyuncular. Taylan da oynayamadı. Onu izlediğim maçlara göre daha durağandı. O bölgede Kaan'ı kullandım. Hiçbir oyuncumu kendi performansında görmedim. Sizin söylediğiniz, benim de beğendiğim Mert Müldür de dahil. Burada bir problem var ve bunu da yine ben çözeceğim.''

Taylan Antalyalı'ya eleştiri

"Taylan Antalyalı sakatlığım yok dedi, o zaman niye ameliyat oldun? Sakatlığım var deseydin, başka oyuncular bunu söyledi; Hasan Ali gibi. Taylan Antalyalı için olumsuz bir durum."

'Emre Belözoğlu ile görüştük'

"Emre Belözoğlu ile görüştüğüm doğrudur. İki kez görüştük. Milli takımda değişimler olacağını söylemiştim. Başlamasaydı sportif direktörlüğe bizle başlamasını isterdim. Henüz kesinleşmedi, görüşüyoruz."

''Oyuncularla aramda bir kuşak çatışması yok, ilişkilerimizde bir sıcaklık var. Ama farklı bir dünyamız olduğu doğrudur. Oyuncu ilişkilerimizde adaletli ve özgür bir ortam aşılamaya çalışıyorum. Sıkıldıklarını, hemen bir şeyler yapmak istediklerini görebiliyorum.''

Hamit Altıntop açıklaması

''Hamit Altıntop ile çok sık görüşürüm. 2-3 gün önce görüştük. 'Hamit Bey' diyeyim, yöneticimiz. Takdir hakları var. O yazı çıktıktan sonra konuşuldu, bana öyle bir şey söylemedi. Hamit Altıntop; çok sevdiğimiz, iyi bir futbol adamı. Ama bu konuşmaları sokaktaki birinin ağzıyla konuşursa yanlış yapar ve bunu ona da söylerim. Bana saygı gösteriyor, onunla konuşuyoruz."

''Rıdvan Yılmaz'ı 16 yaşından beri tanıyorum. Büyümüş de küçülmüş gibi. Oyun görüşü, çabukluğu... Caner'i almama sebebimi anlatmıştım. Rıdvan'ı da alternatif olarak aldım. Bir tek idmanda çok rahattı ve mükemmel oynadı ama onun haricinde eksikti.''

"Bizim bile sindiremediğimiz bir sonucu Van'daki bir vatandaş da Bodrum'daki biri de sindiremeyebilir. Ağzından küfür çıkabilir. Ama yalan başka bir şey."









'Merih sakatlıktan çıktı'

''Merih sakatlıktan çıktı, Ozan mart ayında oynamıştı. Onun da sıkıntısı oldu. Merih'i ikinci maçta oynatmayıp Kaan'ı aldık. Bunlar hep bir arayışla ilgili. Belki 3'lü savunma da yapabilirdim. Ama ne defansta ne ofansta iyi değildik. Bunun da tek bir sebebi yok.''

''Hızlı oynamak için güçlü ve teknik olmak gerekiyor. Taktik bilincinin çok yüksek olması gerekiyor. Ama takımda bunlar olmasına rağmen bazen yetmeyebiliyor. Galler maçındaki tartışma, itişme bizi tamamen dağıttı. Onlar da bunu koz olarak kullandı. Adamlar kornerde zaman geçirirken oyuncularımız geri geldiler. Bu tür yanlışların olduğu yerde teknik, taktik konuşulmaz. Önce zihnimizin yeterli olması lazım.''

"İtalya'da oyuncular sakat değil ama yere yatıyor. Biz bunları yapamayız, biz ayıplarız. Biz Fransa'yı yenerken bir reaksiyon göstermedik, oyun oynadık. Turnuvada çok şey yaptık da kaybettik diyemeyiz, bu konuya katılıyorum.''

"İtalya maçının gölgesinde kalan bir takımdık. Öz güven kırılması sahaya yansıdı. İyi başlayıp oyundan düşsek yorgunduk derim ama sonradan toparlandık. Bu maçlar için oyun eleştirilerine katılıyorum. Ama mart ayı öncesi yaptıklarımız ortada.''

İstifa açıklaması

''İstifa etmek, etmemek bir seçim. Bunu düşündüm, konuştum ama sonra kalmamın doğru olduğuna karar verdim.''