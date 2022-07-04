Son olarak A Milli Takımı çalıştıran Şenol Güneş, yazdığı kitapta kendisini şike yapmakla suçlayan Erman Toroğlu'ndan şikayetçi oldu, ünlü ismi mahkemeye verdi! Mahkeme de Toroğlu'ndan iddiasına dair delilleri sunmasını talep etti. İşte ayrıntılar...

Tecrübeli teknik adam avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne Manevi Tazminat davası için başvuruda bulundu.

Mahkeme, dava dilekçesinin tebliğinden sonra 2 haftalık süre içerisinde Toroğlu'ndan öne sürülen iddiaya dair tüm delillerin sunulmasını talep etti.

İşte o dilekçe ortaya çıktı:







