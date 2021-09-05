Şenol Güneş: Enes Ünal beklentimin altında kaldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup eden Milli Takımımızda Teknik Direktör Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle;

Puan ve sıralama açısından önemliydi

Kazanılması gereken bir maçtı. 3 puan almak önemli. Zaman zaman zorlandık ama Cebelitarık genelde 45-60 dakika dayanabiliyor. Enes'e üzüldüm çünkü bir gayreti vardı. Daha önce bu tip bir sahada oynadı, iyi de penaltı atan bir oyuncu. Penaltıyı kaçırınca da iyice oyundan koptu. Genel averajda bu tip skorlar önemli olacak. Bu maç bizim için öncelikli bir maç değildi ama puan ve sıralama açısından önemliydi. Şimdi 3. deplasman maçına gideceğiz, umarım orada da iyi maç olur. Kazanmak istiyoruz, kazanırsak çok daha büyük bir avantaj yakalarız.

Hollanda maçı farklı olacak

Dün de idman yaparken oyuncular sahadan rahatsızlardı. Suni çimin top oynarken bir farklılığı var. Hollanda maçı farklı olacak. Hem saha zemini hem oynayacağımız rakip... Bizim oyuncularımızın da farklı oynayacağını biliyorum.

Enes Ünal, sahada silik ve beklentimin altında kaldı

6-7 yapabilirdik, onu yapamadık. İkinci yarıda golleri bulmak durumunda kaldık. Sonlara doğru daha fazla gol yapabilirdik, oyuncu kalitemiz ve arzusu onlara üstün gelecekti bu da normal olarak yansıdı. En fazla olumsuz etkilenen Enes Ünal oldu. Enes Ünal, sahada silik ve beklentimin altında kaldı. Bugün coşkusu yoktu. Efecan, beklentilerime göre çok daha etkili ve dinamikti.