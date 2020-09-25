Şenol Güneş: En hazır Galatasaray görünüyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş; Milli Takımımızın son durumu, Avrupa'da forma giyen Türk oyuncular, 21 takımlı Süper Lig sezonuna ilişkin beIN SPORTS'a önemli açıklamalarda bulundu. İşte Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları:

'1-2 maç dışında tempolu, keyif veren bir maç görmedim'

"Futbol ortak bir değer ve hazine. Sağlıklı kararlar alındı, ligler bitirildi, yeniden başladı. 2-3 aydır uzun bir süre futbolcular ayrı kaldı. Fiziksel olarak belki gelişim kaydettiler ama maç performansı olarak henüz kaydedilmedi. Seyircinin ne kadar önemli bir faktör olduğunu da görmüş olduk. 1-2 maç dışında tempolu, keyif veren bir maç görmedim"

'En hazır Galatasaray'

"Şu ana kadar en hazır takım Galatasaray görünüyor. Galatasaray çok dinamik. Başakşehir - Galatasaray maçı fena değildi"

"Oyuncuların performansları da üst seviyede değil. İzleyenlerin keyif almayıp, kaçacağı bir dönem olabilir. Bizlerin de dikkat etmesi gerek"

'Ligler geç başladığı için hangi oyuncu ne kadar formda bilemiyoruz'

"Milli maçlar 3 gün içerisinde oynanıyor. Biz daha önce en geç oynadık. Şimdi kampın en yakın günü oynadık. Yine kampımız var. Toplanıp gideceğiz. Rakibi analiz edip kendi oyununuzu oynamak için zamanınız yok"

"Ligler geç başladığı için hangi oyuncu ne kadar formda bilemiyoruz. Oyuncu tatilden gelmiş. İdman, maç yapmamış, transfer yapmamış. Cengiz’i ben biliyorum ama takımında idman yapma şansı olmadı. Hala devam edenler var. 4-5 oyuncunun transferi henüz olmadı. Olabilecek transferler var. Bu oyuncuların bazıları idman yapıyordu, bir kısmı gideceğini bildiği için idman yapmıyordu. Genç oyuncuları takımlarında çalıştığı için oynattım ama beni yanıltan o oldu"

"İkinci maçta iyiydik. Takım oyununda iyiydik. Savunma takımları başarılı gözüküyor ama uzun vadede başarılı olacaklarını sanmıyorum. İlk maçta oynatacağım maçları iki maç üst üste oynatmak istemiyordum. Sakatlık durumu da var. Biri de Çağlardı. Gruptan çıkmak tabii ki önemli ama hazırlık maçı aynı zamanda"

"Ben takımında oynamayan oyuncuları da aldım. Takımında oynayamıyorsa gelip milli takımda oynayabiliyorsa ben o oyuncuyla devam ederim. Takımınla bir sorunun olunca idmana çıkmamazlık, maç oynamamazlık yapma. Oyuncuların mümkün olduğunda oynamalarını istiyorum"

"Biz bir aileyiz. Bu aileye yeni oyuncular katmaya çalışıyoruz. Biz eldeki yeni oyunculara diyoruz ki "Biz size güveniyoruz, siz bu takımı taşıyacaksınız". Eski oyunculara diyoruz ki "Sen bu şekilde devam et". Bu şekilde rekabeti artırıyoruz"

"Biz Avrupa'da dünyada değer gören bir ülkeyiz. Avrupa Şampiyonası'nda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Oynadığımız futbolla onlarla kafa kafaya oynadığımızı göstermeliyiz. Bir umut ışığı var"

"Almanya sürekli kazandı mı, Fransa kazandı mı, Brezilya sürekli kazandı mı? En son sahasında Almanya'dan 7 tane yedi"

"Milli takım benim değil, hepimizin. Eleştiriyi her türlü kabul ediyorum ama hakareti hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Biz değer görüyorsa, saygı görüyorsak ülkemiz için yapıyoruz"

"Hepimiz gelip, geçiciyiz. Ülkemiz üretebiliyor, yeter ki zaman verilirsin. Biz başarıyı da başarısızlığı da göreceğiz"

Burak Yılmaz yorumu

"35 yaşındaki bir futbolcu Avrupa'ya gidebiliyorsa bu bizim ülkemiz için iyi bir şeydir. (Burak Yılmaz hakkında)"

"21 takım konusu, yabancı sınırı, rezerv ligi gibi konuları başkan bana da soruyor, ben de başkana söylüyorum. Bazı konulara katılıyorum, katılmıyorum onu paylaşamam"

"Sosyal medyadaki birçok şeyin doğru olmadığını zaten biliyorum, doğru varsa da öğrenmek isterim. Sosyal medyanın şu andaki kullanış şekliyle yararından çok zararı olduğunu düşünüyorum"