Şenol Güneş desteğinin karşılığını aldı

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz’ın, Beşiktaş’taki ikinci macerası sancılı başlamıştı. Akhisar ve Erzurumspor karşılaşmalarında taraftarın hedefi olan tecrübeli futbolcuya, hocası Şenol Güneş’ten destek gelmişti. ,

Yıldız oyuncuyu, “Sen daha önce Galatasaray ve Trabzonspor forması giyerken de taraftarlarla benzer problemleri yaşamış ama üstesinden gelmesini bilmiştin. Burada da eleştirilere kulağını tıkayıp sana yakışan performansı göstereceğine inanıyorum. Taraftarın tepkisine takılı kalman doğru değil. Bu durumun da birkaç gol attıktan sonra değişeceğini düşünüyorum” sözleriyle teselli eden Güneş’in söylediği gerçek oldu.

Antrenman performansı arttı

Tecrübeli çalıştırıcının sakin kalıp profesyonelce işine odaklanmasını öğütlediği Burak Yılmaz, hocasının sözünü dinledi. Beşiktaş taraftarlarının bir bölümünün geçmişine dayanan tepkisine kulaklarını tıkayan Burak, önce Vodafone Park’ta binlerce futbolsever tarafından alkışlandı, sonra Bursaspor karşısında attığı 2 golle klasını gösterdi. Bursaspor karşısında yaptığı şovun ardından Takım çalışmalarında da artık daha pozitif bir görüntü sergileyen Burak Yılmaz’ın, ek olarak idman performansının da yükseldiği kaydedildi.

Şenol Güneş’in Burak Yılmaz’la yaptığı görüşmenin detaylarını FANATİK, 21 Ocak’ta, ‘Her şey 2 golle değişir’ başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.

Sırada milli takım var

Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’dan Trabzonspor’a transfer olmasının ardından Bordo- Mavililer’de 2017-18 sezonunda fırtına gibi esen Burak Yılmaz, 25 maçta 23 gollük performansına ek olarak milli takımla da başarılı işler yapmıştı. Türkiye’nin 2017 Dünya Kupası Elemeleri’nde 4 karşılaşmaya çıkan Burak, 2 gollük performans sergilemişti. Tecrübeli futbolcu, bu sezonun ilk yarısında da Bordo- Mavililer’de yaşadığı sorunlar ve sakatlıklar sebebiyle milli takım formasından ayrı kalmıştı. Beşiktaş’a transferiyle kariyerinde yeniden çıkışa geçen 33 yaşındaki futbolcu, yeni hedefini milli takım olarak belirledi.

Hedef Euro 2020 elemeleri

Mircea Lucescu’yla yolların ayrılmasının ardından A Milli Takım’ın başına geçeceği konuşulan Şenol Güneş’in, kadroda yeni bir yapılanmaya gideceği ve Burak Yılmaz’ın da güncellenecek kadroda yer alabileceği öğrenildi. Güneş’in, gollerine devam edip performans olarak üst seviyede kalması halinde yıldız ismi Euro 2020 elemeleri kadrosuna dahil edebileceği bildirildi.