Şenol Güneş de tribünden izledi

Birkaç gün önce Trabzon’a giden ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Ünal Karaman’ı ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi’nde Krasnodar ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.

Bordo-Mavili taraftarlar, efsaneleri arasında yer alan Güneş’e büyük ilgi gösterdi. Tecrübeli hoca da futbolseverlerin hatıra fotoğrafı isteğini kırmadı. Güneş daha sonra protokol tribününde de eski arkadaşları ile hasret giderdi.