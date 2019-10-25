Şenol Güneş de tribünden izledi
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor’un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Karşılaşma öncesinde bordo mavili taraftarlarla bol bol fotoğraf çekilen Güneş, protokol tribününde de eski arkadaşları ile hasret giderdi.
Birkaç gün önce Trabzon’a giden ve Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Ünal Karaman’ı ziyaret eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Ligi’nde Krasnodar ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti.
Bordo-Mavili taraftarlar, efsaneleri arasında yer alan Güneş’e büyük ilgi gösterdi. Tecrübeli hoca da futbolseverlerin hatıra fotoğrafı isteğini kırmadı. Güneş daha sonra protokol tribününde de eski arkadaşları ile hasret giderdi.