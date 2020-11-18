Şenol Güneş 'dalya' diyecek

A Milli Takımımız'da teknik direktörümüz Şenol Güneş, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük yaşadı ve ikinci kez göreve geldiği Ay-Yıldızlılar'ı EURO 2020'ye direkt götürdü. 2020'nin son maçında Uluslar Ligi'nde Macaristan karşısına çıkacak Milliler'de Güneş için bu mücadelenin ayrı bir anlamı olacak. Deneyimli teknik adam, kaleci olarak 30 (7 galibiyet, 2 beraberlik, 21 mağlubiyet, yediği gol 55), hoca olarak da 69 kez hizmet ettiği A Milli Takım'da bu akşam 100. sınavına çıkacak. Hoca olarak 69 karşılaşmada 33 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 mağlubiyet elde eden Güneş, dalya diyeceği Budapeşte'deki sınavından zaferle ayrılarak bu geceyi taçlandırmak istiyor. Grupta ilk maçta yenildiğimiz Macarlar karşısında tüm planlarını galibiyet üzerine yapan Güneş, oyuncularıyla da bu kısa süre içerisinde yaptığı toplantılarda, bireysel hatalar üzerinde durdu.

'Disiplinden kopmamalıyız'

Deneyimli çalıştırıcının, futbolcularına, "Rusya maçında özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra hücumda çok iyiydik. Ancak işin defansif kısmında basit hatalar yapıyoruz. Macaristan karşısında oyun disiplininden 90 dakika boyunca kopmamamız gerekiyor. Hatalarımızı azaltarak, doğrularımızı da artırarak bu karşılaşmada elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Rakibimiz fizikli ve mücadeleci bir takım. En az onlar kadar ayakta kalmalı ve kalitemizle sonuca ulaşmalıyız" dediği öğrenildi.

Aslıhan Çil



