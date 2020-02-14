Şenol Güneş: Borçların sebebi yabancılar

EURO 2020 finallerinde İtalya, Galler ve İsviçre ile aynı grupta yer alacak olan A Milli Takımımız’da teknik direktörümüz Şenol Güneş, Haber Global’e konuştu. Güneş, özellikle Ay-Yıldızlılar ve Türk futbolundaki yabancı polemeğiyle ilgili önemli açıklamalarda yaptı. Güneş, “EURO 2020 için hem kamp yerleri, hem maç programlarını yaptık. İtalya maçı, sportif anlamda, tanıtım anlamında hem de Fair-Play anlamında çok önemli. Böyle bir açılış maçı bize denk geldi. Turnuvayı Türkiye’ye vermediler, Bakü’de oynamak bizim için büyük avantaj. İtalya maçının ne olacağını bilmiyoruz. İkinci maç çok önemli, Galler ile oynayacağımız bu maçta iyi skor almalıyız. İsviçre’nin başında da Türkiye’yi çok iyi tanıyan Petkovic var.”

‘Tarama da yapılmıyor’

Yabancı kuralına da değinen Şenol Güneş şunları söyledi: “14 oyuncu fazla, Türk oyuncuların oynaması lazım. Türk oyuncu lazımsa, kulüp yapılarına bakmamız lazım. Altyapılara yönelmemiz lazım. Borçların sebebi yabancı oyuncular. Döviz karşısında paramızı korumak istiyoruz ama paramız gidiyor. Türk futbolcusuna döviz vermemekle Türk parasını koruyamayız. 14 yabancı alıyoruz, yarısı oynamıyor. Bu yabancı transferleri kolaya getiriyor. Menajer getiriyor, tarama da yapılmadan alınıyor. Tarama yapıldığını düşünmüyorum. Ben de başarılı olsam, günlük başarı için giderim alırım yabancı. 6-7 yabancı oyuncu yeter.”

‘Trabzonspor kimi sattı?’

“Falcao’yu oynatma bakalım hadi? Adem’i oynat, Falcao’yu beklet! Ne zaman oynar Adem, Falcao’nun kötü olduğunu görürsen oynar. Yabancı kriteri çıktığında doğru maddeler vardı. Çok oyuncu alan TFF’ye ödeme yapacaktı ama olmadı. Trabzonspor kimi sattı? Yusuf Yazıcı! Kimi satmayı düşünüyor, Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür! Türk futbolu bu şekilde kalkınabilir. Beşiktaş’a Pepe’yi aldık ne oldu? Giderken erozyona uğruyorsun. Ne marka değeri artıyor, ne oyuncu değeri artıyor.”

'Kimseye faydası yok'

“Son dönemde Trabzonspor-Fenerbahçe rekabeti konuşuluyor. Bunu kavgaya dönüştürmenin kimseye faydası yok. Türkiye’nin, iddialı takımlarının hepsine ihtiyacı var”

Türk futbolundaki gergin ortam için Şenol Güneş, şu yorumda bulundu: “Türkiye’nin iddialı takımların hepsine ihtiyacı var. Bir hata üstünden gidersek, en sonunda siz kaybedersiniz. Söylemlerin birçoğunda haklı sebepler olabilir ama büyük kulüpler hepsini aşacak kulüpler. Bunu baskıyı aşarak yapamazsınız. Birbirini incitecek sözler kullanmaya gerek yok, mesela son dönemde Trabzonspor-Fenerbahçe konuşuyorsunuz. Buna gerek yok. Kavganın erozyonu olur. Trabzonspor nasıl destekleniyor bilemem, ben bunlarla ilgili konuşmam.”

‘Ne anlamı olabilir’

“Cumhurbaşkanı, Fenerbahçe’ye gidiyor, bunun başka ne anlamı olabilir. Gayri meşru iş yapmaz. Ali Koç, Fenerbahçe’nin başkanı ama gayri meşru iş yapmaz. Gereksiz spekülasyonlardan kazanacağımız bir şey yok. Fenerbahçe-Trabzonspor rekabetini kavgaya döndürmenin kimseye faydası yok.”

'Tüm oyunculara kapımız açık’

"Milli Takım’da sol bekte sayı olarak eksiğiz. Hasan Ali Kaldırım iyileşti ama durumu nasıl olacak bakacağız. Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş gibi oyunculara bakacağız. Emre Akbaba uzun sakatlık geçirdi, ne kadar taşıyacak bilmiyorum. Hazırlık maçlarında göreceğiz. Yeni oyuncular katacağız. Bu bir yarış. TC vatandaşı olarak tüm oyunculara kapımız açık."

‘Loris Karius’a manken demedim’

“Beşiktaş’ın kalecisi Loris Karius’a mankenlik değil kalecilik yapsın dediniz mi?” sorusuna, “Bazı konuşmalara medya değişik algılayabiliyor. Sunay Akın, beni mahalleden arkadaşım. O da kaleciydi. Bizim zamanımızda kaleci fazla yoktu, ‘O zaman kaleciler, mankenlik yapıyordu’ dedim. Mehmet Kulaksızoğlu karşımdaydı, benim için tek manken o. Program yayınlandığından hemen önce Loris Karius hata yaptı, ona denk geldi. Bu algılar hep yapılıyor ama Karius’a demedim” dedi.

'Akçay farklı bir şey düşünmez’

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay’ın, ‘Trabzonspor şampiyon olsun’ sözlerini yorumlayan Şenol Güneş, “Mustafa Reşit Akçay’ın kafasında farklı bir düşünce olmaz. Söylem farklı yere kaçabilir, çünkü kültür böyle. Ben Trabzon’da doğdum oynadım ama Beşiktaş’a geldiğimde en büyük Beşiktaş’tı, Bursaspor’a geldiğimde en büyük Bursaspor’du. Farklı şey düşünebilir mi?” diye konuştu.



