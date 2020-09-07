Şenol Güneş: Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, golsüz berabere biten Sırbistan maçının ardından açıklamalarda bulundu. Güneş, Macaristan maçına göre daha iyi olduklarını ve iki puan kaybettiklerini ifade etti.

Şenol Güneş, "İlk maça göre daha olumluyduk. Oyun olarak daha iştahlıydık. Oyundan memnunum. Bizim için kaybedilmiş 2 puan oldu. Mümkün olduğunca oyuncuları görmek istedik. Kazanabilirdik ama kazanamadık. Bugün kazansaydık telafi edebilirdik ama yapamadık. Alınan beraberlik üzüntü verici. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra golü bulmalıydık" ifadelerini kullandı