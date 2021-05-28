Şenol Güneş: 'Bize ders oldu'

Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, "Rakibimiz, son 3 maçına kadar zor mağlup olan bir takımdı. Bugün (dün) de zaman zaman iyi çıktılar, bizi zorladılar" dedi. Güneş şu ifadeleri kullandı: "Başlarda hata yaptık. Bizim için de bir ders oldu, grup maçları daha farklı olacaktır. Yarı tatil, yarı hazırlık dönemini yaşıyoruz. Bu anlamda yeni arkadaşlarımızı görmek istiyoruz. Birçok konuyu değerlendirerek antrenmanları değerlendiriyoruz, bazılarını riske etmiyoruz, bazılarının üstüne gidiyoruz. Tarihimizde ilk defa galibiyet-mağlubiyet derecemizde öne geçtik. Hep geriden gelen, mağlubiyetleri fazla olan bir Türkiye vardı. Bu bakımdan sevindirici."

'Bir ara...'

"Halil Akbunar'ın sakatlığı darbeye bağlı. Bağlarda bir şey var mı bakacağız. Ciddi olmamasını umuyorum. Altay'ınki de darbeye bağlı, onunki ciddi değil. İkisine de geçmiş olsun diliyorum. Sistem sıkıntımız olmaz. Pas yüzdemiz, dikkatimiz, bireysel hatalarımız, yavaş oynamamız sıkıntılarımızdı. Bunları hangi sistemde oynarsanız oynayın, olumsuz yansır. Bir ara geride fazla kaldılar, 2 bekin daha fazla hücuma çıkması gereken anlar vardı."