Şenol Güneş biletini kesti! İşte ayrılacak ilk isim

Sezona Valerien Ismael ile başlayan fakat beklentinin altında kalan Kartal, Fransız hocanın yerine eski hocası Şenol Güneş'i getirmişti. Tecrübeli teknik adamın gelişiyle birlikte gözler yapılacak olan yeni transferlere çevrildi. Şenol Güneş, performansını yükseltmeyen oyuncularla yolların ayrılacağı sinyalini vermişti.









Ara transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş 'ta hareketlilik yaşanıyor. Kartal'da Şenol Güneş'in biletini kestiği ilk oyuncu belli oldu.

BEŞİKTAŞ ONUR BULUT TRANSFERİNİ YAZA BIRAKTI

Beşiktaş'ın, Trabzonspor ile yarışta olduğu Onur Bulut için kulübü Kayserispor'un tavrı net. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi biten sağ beke karşılık 1 milyon Euro istiyor. Bu nedenle siyah-beyazlılar, bu transferi yaza bırakma kararı aldı. Devre arasında Trabzonspor'un Onur'u kadrosuna katmaması halinde Beşiktaş, haziranda direkt oyuncuyla masaya oturacak.

MASUAKU İLE YOLLAR AYRILACAK

Beşiktaş'ın devre arası için ilk planı sol beke takviye yapmak. Teknik direktör Şenol Güneş'in performansını beğenmediği Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesinden çıkılmaya çalışılacak.

Yönetim, tecrübeli oyuncuyu ikinci devrede başka bir takıma kiralamak amacıyla bonservisini elinde bulunduran West Ham United ile görüşerek çözüm arayacak.





2.2 MİLYON EURO'LUK OPSİYON MADDESİ VAR

İstediği operasyonu gerçekleştirmesi halinde siyah-beyazlı ekip, Masuaku'nun yerine yabancı bir oyuncu takviyesi yapacak. Demokratik Kongolu yıldız için İngiliz ekibiyle imzalanan kiralık sözleşmesinde 2.2 milyon Euro opsiyon maddesi bulunuyor.

Masuaku, siyah-beyazlı ekiple 25 maça çıkarsa opsiyon otomatik olarak devreye girecek ve Beşiktaş oyuncunun bonservisini almak zorunda kalacak. Arthur Masuaku Beşiktaş, formasını giydiği 12 maçın tamamına ilk 11'de başlarken skora iki asist katkısı sağladı. (Sabah)