Şenol Güneş: Beraberlik de alsaydık rakibimiz bizden iyiydi

Beşiktaş’ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta mücadelesinde dün akşam Trabzonspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldukları karşılaşma sonunda üzgündü. Karşılaşmayla ilgili olarak düşüncelerini basın mensuplarıyla paylaşan 66 yaşındaki çalıştırıcı, “Oyun olarak kötü başladık. İlk yarı hem ofansif hem defansif olarak kendi oyunumuzun altındaydık, rakibin oynamasına izin verip topları kötü kullandık. İlk yarı kazanmak için yeterli istek ve arzumuz yoktu. İkinci yarı hatalarımız da iyi yanlarımız da vardı. Aldığımız topları çok kolay kaybedince rakibe de şans verdik. Sonuç beraberlik bile olsaydı rakip bizden daha iyiydi” sözlerini sarf etti.

‘Kazanmak için oynayacağız’

Trabzonspor karşısında yaşanan puan kaybının ardından Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk ve ikincilik şansı kalmamalarını da değerlendiren Şenol Güneş, son haftada alacakları sonuçla sıralamadaki üçüncülük koltuklarını korumaya çalışacaklarını belirtti. Güneş, Vodafone Park’ta Kasımpaşa’yla oynayacakları mücadele için, “Ne olursa olsun çıkıp kazanmak için oynayacağız” yorumunu yaptı.

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