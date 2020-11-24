Şenol Güneş: Bedel ödenecek

Basın mensuplarıyla online bir toplantı yapan Güneş, şunları söyledi: “Alınan sonuçlar hem bizi hem halkımızı üzdü. Maalesef birinciliği düşünürken sonuncu olduk. Bu sonuçlar bizi yolumuzdan çevirmeyecektir. Futbolcularımız da uygun ortamda gelişecek ve mutlaka başaracaktır. Federasyon, bize her türlü desteği verdi. Ortada başarısızlık varsa, sorumluluğu ben üzerime alırım. Bu takım eleştirilecek ama aynı zamanda sahip çıkılacak bir takımdır.”

‘Beni paspas yapamazsınız’

“Kötü sonuç ve oyunun mazeretini sunacak değilim, ancak aynı zamanda teslim olacak biri de değilim. 1 yıldır maç yapmıyoruz, 3 aydır yapıyoruz. Sıkıntılarımızı gördük. Macaristan’ı yenseydik bile, ‘İyi geçti’ demeyecektik. Benim maaşım belli. Geleli 1.5 sene oldu. Eleştirilere lafım yok ama yalan haberi nasıl açıklayacağız! 2002’de de aynı şey yapıldı. Hangi Türk, Euro kazanıyor bana söyler misiniz? Ben Milli Takım antrenörüyüm, en tepedeyim, beni paspas yapamazsınız. Gündem olmak için bunları yazanlar var. Ahlak değerlerimizi sıfırlamayalım. Ben kendimi biliyorum.”

‘Çok iyiyiz demedik ki’

“Kaybettiğimiz maçlardan sonra ilkelerimiz değişmiyor. Ekim ayında 2 tane taktik idmanı yapabildik. Toplantı yaparken bile oyuncularla mesafeli konuşuyoruz. Bir oyuncu potansiyel pozitif çıkmış. Dorukhan’la sarılmış, diğeriyle sarılmış, biz de buna göre hareket etmek zorunda kaldık. Baktığınız zaman 1 İzlanda ve 2 Macaristan maçını kaybettik. En küçük durumda paniğe kapılmamamız lazım. İyi dönemde biz çok iyiyiz demedik ki, bu sonuçları abartmayalım, daha gerideyiz dedik.”

‘Kaos olmuyor, hata oluyor’

“Ben asla günü kurtarmaya çalışmadım. Bugünü dünden, yarını da bugünden daha iyi yapmak gerekir. Hedefim, FIFA sıralamasında adım adım yükselerek ilk 10’un içine girmek. Geldiğimizde 50’lerdeydik şu anda 30’lardayız. Elimizdeki bu grupta bir ekolü, bir sistemi yaşatmak istiyoruz. Şu anda Milli Takım’da çok iyi bir grup yakalandığı konuşuluyor. Her grup da bana rastlıyor. Son maçta bakıyorum, öyle top kayıpları yaptık ki, bu toplar geri döndü. Aslında kaos olmuyor, hata oluyor. İyi bir Burak, iyi bir Cenk olduğu zaman ise santrfora ihtiyacım yok. Ama benden sonrası için yine de yeni oyuncular bakıyorum.”

‘Bugün varım yarın yokum’

“Yabancı konusunda özellikle Galatasaraylı arkadaşların bir rahatsızlığı var. Bana sordukları zaman fikrimi söylüyorum ama troller üzerime salınıyor. 14 yabancıyla devam ediliyor, devam etsin kardeşim. Ben Türk futboluyla ilgili fikrimi söylüyorum, ben üretimden yanayım. Ben bugün varım, yarın yokum. Kompleksimiz yok.”

‘Hedef gruptan lider çıkmak’

7 Aralık’ta çekilecek 2022 Dünya Kupası Elemeleri öncesi 1. Torba’dan gelecek takımların hepsi güçlü. 2. Torba aslında çok da kötü değil. Grubu ikinci sırada bitirirseniz, Uluslar Ligi’nden de 2 takım gelecek ve 12 takımla 3 grup olacak. Burada da kupaya katılma şansınız var tabii ki. Ama bizim hedefimiz gruptan lider çıkmak. Dünya Kupası’na katılmak için bir bedel ödenecek.”

‘Kadromuz iyi iskelet belli’

“Mayıs-haziran programımız belli. Yaz kampı (EURO 2020 için) Antalya’da olacak. Yine aynı şekilde ilerleyeceğiz. 24-25 Mart, 27-28 Mart ve 30-31 Mart’ta 3 maç görünüyor. Aralıkta Dünya Kupası Elemeleri kurası çekilecek. 6 takım olursa bu araya 3 resmi maç konulacak, 5 takım olursa 1 hazırlık maçı olacak. Kadromuz iyi, ana iskeletimiz belli. Burayı zorlayan oyuncular var ama girmesi muhtemel bazı oyuncular dışarıda kalabilir.”

‘Löw gibi olsa ‘dinozor’ deriz’

“Almanya’da Joachim Löw uzun yıllardır (2006’dan beri) Milli Takım’ın başında. Brezilya’ya karşı farklı galibiyeti de var, İspanya’ya karşı farklı yenilgisi de var. Almanya, 6 gol yedi diye dünya futbolundan yok mu oldu? Bu ülkenin futbolu Avrupa’da yarışmalı, Avrupa’da iyi olmalı. Löw 14 senedir takımın başında. Bizde bir antrenör 14 sene bir takımı çalıştırsa, görevdeki kişiye, ‘Hâlâ orda mısın, dinozor’ deriz.”

‘Uluslar Ligi tartışılmalı’

“Maçların azaltılması konusunda ben Bakan Bey'e de söyledim. Macaristan ve Rusya erken başladı. Bir tek Sırbistan geç başladı, o da o sıkıntıyı yaşadı. Benim fikrim belli ama fikrimin doğru olduğu anlamına gelmez. Benim hedefim şu anda EURO 2020 ve Dünya Kupası. Milli Takım’ın sanki en kötü dönemi gibi konuşuluyor. Başarısızlığın acısını yaşıyorum. Uluslar Ligi tartışılmalı. Üst seviye oyuncular için bu turnuva, angarya olabiliyor.”

'Öyle olsa kadroya almam'

“Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir gibi oyuncular, özgür ve sonuç değiştirebilen isimler. Yusuf’la ilgili olumsuz bir düşüncem yok. Öyle olsa, kadroya çağırmam. İster 5, ister 30 dakika oynasınlar, önemli olan sonucu değiştirmek”

“Yusuf Yazıcı yetenekli bir oyuncu. Abdülkadir de öyle. Ama tam ritmini yakalamadı. Bu oyuncular özgür ve sonuç değiştirebilecek isimler. Yusuf’la ilgili olumsuz bir düşüncem yok. Öyle olsa kadroya çağırmam. Şu ana kadar 26 defa Milli oldu, 17’si benim dönemimde 1.5 senede oldu. Cenk ve Kenan’la başlamak yerine bu oyunculardan birinin yanında Yusuf’la başlanabilirdi. Ama tercihim daha farklı oldu. Sırbistan maçında Yusuf’u aldık oyuna, golü bulduk. Bu kez de Yusuf’u aldık oyuna, golü yedik. Yusuf yetenekleri itibarıyla skor alma konusunda avantajlı bir isim. Almanya maçından sonraki eleştirileri hatırlar mısınız? Burada Enes ve Yusuf ağır eleştiriler aldı. Rusya maçında hücuma dönük değiştireceğim iki oyuncu vardı.”

‘Daha önce de yapabilirdi’

“5 dakika var diye düşünürken 2 dakika vardı. 25-30 saniye kala girdiler oyuna. Moral olması için girmelerini istedim. Yusuf bu dalgalanmayı kulübünde de geçirdi. Ben de onunla konuşuyorum. Son maçını da izledim ve olumlu işler yaptı. Ama bunları daha önce yapabilirdi. Bu sadece Yusuf için değil, Hakan için de, Abdülkadir için de, Cengiz için de geçerli. İster 5 dakika girsin, ister 30 dakika girsin oyuna, önemli olan oyunun sonucunu değiştirmektir.”