Şenol Güneş: Aynı heyecan aynı coşkuyla
Şenol Güneş, EURO 2020 kura çekimi sonrasında FANATİK’e konuştu ve “Kolay gruba düştük yorumlarına katılmıyorum. İtalya maçında sürpriz yaparak başlamak istiyoruz. Eleme maçlarındaki coşkuyu ve tutkuyu yeniden sahaya yansıtmalıyız. Her şey milli takım için. Çok çalışmalıyız” dedi.
A Milli Futbol Takımı’nın hocası Şenol Güneş, EURO 2020’de Ay-Yıldızlılar’ın, İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı gruba düşmesinin ardından FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu.
Eleme maçlarında sergilenen performansı devam ettirmek istediklerini ve yoğun bir çalışma dönemi içine gireceklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: “Medyada grubumuz için ‘Kolay gruba düştük’ yorumlarına katılmıyorum. Zor bir grubun içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. İtalya maçında sürpriz yapmak istiyoruz.”
‘Başarılı olmak istiyoruz’
“Eleme karşılaşmalarında çok iyi performans sergiledik. Bu coşkulu ve tutkulu performansımızı sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Yoğun bir dönemin içerisine giriyoruz. Ama her şey milli takım için. Başarılı olmak istiyoruz. Bunun için de her şeyden önce çok çalışmalıyız.”
Murat Akbaş