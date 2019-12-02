Şenol Güneş: Aynı heyecan aynı coşkuyla

A Milli Futbol Takımı’nın hocası Şenol Güneş, EURO 2020’de Ay-Yıldızlılar’ın, İtalya, İsviçre ve Galler ile aynı gruba düşmesinin ardından FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu.

Eleme maçlarında sergilenen performansı devam ettirmek istediklerini ve yoğun bir çalışma dönemi içine gireceklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı: “Medyada grubumuz için ‘Kolay gruba düştük’ yorumlarına katılmıyorum. Zor bir grubun içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. İtalya maçında sürpriz yapmak istiyoruz.”

‘Başarılı olmak istiyoruz’

“Eleme karşılaşmalarında çok iyi performans sergiledik. Bu coşkulu ve tutkulu performansımızı sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Yoğun bir dönemin içerisine giriyoruz. Ama her şey milli takım için. Başarılı olmak istiyoruz. Bunun için de her şeyden önce çok çalışmalıyız.”

Murat Akbaş