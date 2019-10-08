Şenol Güneş: 'Arnavutluk’u yenersek, Fransa ile final maçı oynayacağız'

Euro 2020 Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk ve Fransa ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Şenol Güneş, basın toplantısı düzenledi.

Güneş, şu ifadeleri kullandı: “Grubun favorilerinden Fransa ile deplasmanda oynayacağız. Ama ilk mücadelemizi Arnavutluk’la gerçekleştireceğiz ve kalan müsabakalar içinde en önemli maçımız diyebiliriz. Bu maçı kazanırsak Fransa ile final maçı oynayacağız. Allah korusun bir aksilik olursa, kalan maçları tekrar değerlendireceğiz. Arnavutluk ve İzlanda maçlarını kazandığımız takdirde direkt olarak turnuvaya gidiyoruz. Fransa maçı bizim için çok önemli olacaktır. Arnavutluk maçı da önemli. İzlanda’yı yendikleri için bize karşı da kazanmak için sahaya çıkacaklardır.”

‘Aile havası içindeyiz’

“Kadroda 27 kişi açıklamıştık ama Dorukhan ciddi bir sakatlık geçirdi. Geçmiş olsun diyorum kendisine. Dorukhan’ın sakatlığı kamp kadrosu açıklandıktan sonra oldu ve şu anda 4’ü kaleci 26 kişiyle hazırlıklara başlayacağız. Oynayacak oyunculardan iki yönlü baskı yapabilecek isimlerden kadroyu kurmak istiyoruz. Aile havası içinde olduğumuzu düşünüyoruz. Tüm Türkiye’nin gurur duyacağı ve mutlu olacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Ekip ve aile havası güzel. Bunu da bu maçta pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Hayallerimiz ve hedeflerimiz var. Halkımız da bu durumu gördükçe bizi daha çok sahipleniyor. Cuma günkü maçta taraftarla bütünleşip iyi bir futbol oynayarak iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz.”

‘Kadıköy’de her şey çok güzel’

“Avrupa kupalarında takımlarımız şanssızdı. Son dakika gol yemeseler, daha fazla ülke puanı olacaktı. İstediğimiz tempoya henüz ligde ulaşamadık. Bu haliyle bile sonuçlar alınabiliyor. Şükrü Saracoğlu’nda acıyı çeken benim. Az çektim, çok çektim ama olan bana oldu ve benim için konu kapandı. Buradaki her maça gidiyorum ve çok sıcak karşılanıyorum. Kadıköy’de yaşıyorum ve her şey çok güzel. Arnavutluk karşısında o sahada seyircinin muhteşem atmosferiyle dünyaya ortak olalım.”

‘Avcı’ya yardımcı olmaya çalışırız’

“Büyük kulüpler; büyük hocalar ve büyük futbolcular barındırırlar. O camiada koltuğa geldiğinizde bazen büyürsünüz bazen küçülürsünüz. Abdullah Avcı’nın ifadeleri, benimle ilgili değildi. Kendisi benim öğrencimdi ve saygısızlık yapacağını düşünmüyorum. Adriano ve Caner ifadelerine cevap vermek istemiyorum. Hocaların duygu kırılmalarına da yardımcı oluruz, kendisine başarılar diliyorum.”

‘Suat demek ki hazırlık yapmış’

“Suat Serdar için sezon başında kampa gittim. Görüşmeler yapıldı. Schalke’nin maçlarını da izledim. Suat ile ilgili olumsuz bir düşüncemiz yoktu. Babası da söyledi. Evrakları bekleniyordu, hiç göndermediler. Zaman zaman konuştuğumuz oldu. Bu hafta Almanya Milli Takımı’na çağrıldığını duyduk. Demek ki daha önce bunun için hazırlık yaptı. Gizlemeye gerek yok. Açık açık söyleyebilir. Her Türk evladı milli takım tercihlerini başka yerlere yaparlarsa açık açık söylesinler.”

‘Caner Erkin istikrarsız’

“Kadroya almadığım Caner Erkin istikrarsız gidiyordu. Sorunları vardı ve inşallah bunları halletmiştir. Güven’de de dikkat dağınıklığı var. Bu Dorukhan’da da vardı. Güven’i antrenmanda gördüğümde şaşkın ve boşlukta olduğunu görmüştüm. O yüzden ümit takımda oynuyor. A takıma alınabilecek isimler, Caner, Gökhan Gönül, Serkan Kırıntılı olabilir. Onlar da tecrübe sahibi oyuncular. Ama oynatmayacaksak almanın bir anlamı yok. Burak ve Cenk, eksikleri olmasına rağmen inandığım oyuncular.”