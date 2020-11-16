Şenol Güneş: Arkam dönükken gol yedik

A Milli Takımımız, Rusya’ya karşı 8. maçında sonunda galibiyete ulaştı, Uluslar Ligi’nde bu sezon ilk 3 puanını aldı. Ayrıca Ay-Yıldızlı ekibimiz, 2020 yılındaki 7. mücadelesinde kâbusu bitirdi ve zafere ulaştı. Futbolcu olarak 30, teknik adam olarak da 69 kez sahaya çıkan hocamız Şenol Güneş, 99. Milli sınavının ardından ise şunları söyledi: “Bu maç öncesi 2020’de hiç galibiyetimiz yoktu ama, 7 maçta sadece 1 yenilgimiz vardı. Almanya, Hırvatistan ve Rusya gibi takımlarla oynadık. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Sahaya kazanmak için çıktı ancak ilk 20 dakika oyunda yoktuk. Hatayla kalemizde golü gördük ve sonrasında baskıyla rakibi 10 kişi bıraktık.”

‘Oyunlarını bozmaya çalıştık’

“Golle birlikte maça iyi asıldık ve onların oyununu bozmaya çalıştık. İlk devrede iyiydik, ikinci yarıya ise aynı şekilde başlayamadık. İkinci golden önce Cengiz ve Hakan’ı çıkartacaktım. Cengiz sarı kart gördü ve arkam dönükken de ikinci golü yedik. Her şeye rağmen niyetimiz ve gayretimiz iyiydi. Rusya’yı deplasmanda elimizden kaçırdık ama burada yendik. Cengiz cezalı, Zeki’nin durumu ciddi gözüküyor. Bu galibiyet önemliydi. FIFA sıralaması açısından da önemi elbette olacaktır.”



