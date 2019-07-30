Tunç Kayacı / Fanatik

Yılllardır sezon öncesi yurtdışı kampları izlerim. Gerçekten Hollanda’da Konyaspor ile Twente ve Sivasspor-Ajax maçlarında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’i görünce çok duygulandım. Sanırım çok hoşnut olanlar sadece ben değil, Anadolu takımlarının teknik adamları ve yerli futbolcuları da öyle. Şenol hoca ile kısa bir sohbet etme şansımız oldu. Hem 2020 için kamp yerleri tespit etmek hem de takımlarımızın hazırlık maçlarını izlemek için gelmiş. Hiçbir önyargısı olmadan sade bir şekilde maçları izledi. Gurbetçilerimizin yoğun ilgisini karşılıksız bırakmadı, onlarla bol bol selfie yaptı, fotoğraf taleplerini geri çevirmedi. Benim kişisel görüşüm hem Aykut Kocaman’ın hem de Rıza Çalımbay’ın bu ziyaretten fazlasıyla memnun oldukları, bu gözlemimi rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi ki zaman zaman yardımcılar gönderilebilir ama teknik direktörün bizzat kendisinin gelmesi manen önemli bir adım, saygı duyulacak bir hareket.

Şenol Güneş, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan oyuncular hakkında bilgi aldı.

‘Son durumlarına bakıyoruz’

Güneş kısa sohbetimizde, “Anadolu takımları bizim için çok önemli. Onlara ihtiyacımız var. Onlara ihtiyacımız olduğunu göstermemiz lazım” dedi ve ekledi: “Futbolcuların son durumlarını görmek istedim, takımlarımızı da ziyaret edip yeni sezon öncesi başarılar diliyoruz. Bir yandan da EURO 2020 için kamp yerlerine bakıyoruz.”

Tecrübeli çalıştırıcı, Sivas’ın Ajax ile oynayacağı hazırlık maçı öncesinde Rıza Çalımbay ile bir araya geldi.



