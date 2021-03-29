Şenol Güneş'in Letonya maçı öncesi yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Daha güçlü takımlarla oynadık. 3. takım Letonya ile sahamızda oynayacağız. Koşullar ne olursa olsun kazanmak istiyoruz. Rakibe yönelik tamamen farklı bir oyun tarzıyla maça çıkacağız. Sert bir takımla oynayacağız. Oyuncuların yeteneklerine ve karakterlerine güveniyorum. Keşke kolay olsa da farka giderek 3 puana ulaşsak. Bir maçtan değil oynadığımız her oyundan ders çıkaracağız. Rakibimiz, oynadığımız diğer takımlara daha sert oynuyor. Oyuncuların zihinsel ve fiziksel dinlenmelerini ön plana almaya çalışıyoruz. Sonuna kadar 3 puanı kovalayan ve asla oyun disiplininden kopmayan bir takım olacağız. Hollanda ve Norveç'e karşı puan avantajımız var, kalan maçları kazanmamız da bize büyük avantaj sağlar. İlk kadroya davet ettiğimiz kadrodan şu anda 8 futbolcumuz yok. Alpaslan Öztürk, Bünyamin Balcı ve Enis Destan'ı Milli Takım kadrosuna aldık.









"2002 TAKIMI ÇOK İYİ BİR TAKIMDI, BU DA ÇOK İYİ BİR TAKIM"

2002 takımı çok iyi bir takımdı, bu da çok iyi bir takım. O takım bir iş yaptı bitirdi, bunlar yeni başlıyorlar. Avrupa Şampiyonası iyi bir imtihan olacak. Biz eğer Dünya Kupası'na katılırsak, bu oyuncuların önü açık. Şimdi 10, 20, 30'sa; o zaman 50-100 olacak. Üreten bir ülke olmalıyız."

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