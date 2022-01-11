Güneş'in mesajında şu ifadeler yer aldı: "Ahmet Çalık hem futbolculuğu, hem de kişiliğiyle beğeni toplayan iyi bir kardeşimizdi. Geçirdiği trafik kazası sonrasında yaşama erken veda etmesi hepimizi derinden yaraladı. Bu vesileyle kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, İttifak Holding Konyaspor camiasına ve Türk futboluna başsağlığı diliyorum."

DHA