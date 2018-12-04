Şenol Güneş, Adem Ljajic ile krizi atlattı

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız 10 numarası Adem Ljajic, Beşiktaş’ın son dönemde yaşadığı krizden çıkmasında bir numaralı etken oldu.

Sırbistan Milli Takımı’yla Karadağ ve Litvanya galibiyetleri yaşaması sebebiyle ülkesinden moralli dönen 27 yaşındaki futbolcu, Kartal’ın üst üste 3 galibiyet elde ettiği maçların tamamına etki etti. 4-1’lik Ankaragücü zaferine 1 gol ve bir asistlik katkı sağlayan Ljajic, Kartal’ın muhteşem bir geri dönüşe imza attığı Sarpsborg karşılaşmasında da 1 asist yaptı.

Duran toplar artık onun

Başarılı futbolcu, önceki akşam Galatasaray’la oynanan derbide de takımına 3 puanı getiren penaltı golünü kaydetti. Teknik direktör Şenol Güneş’ten takım liderliğini devralan Ljajic, duran toplarda da Ricardo Quaresma’nın hakimiyetini; Atiba Hutchinson başta olmak üzere diğer takım arkadaşlarının desteğiyle sonlandırıp frikiklerin sahibi oldu.

Tecrübeli futbolcunun 3 maçlık süreçte duran toptan gönderdiği 2 topun direkten dönmesi dikkat çekti.