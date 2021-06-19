Şenol Güneş açıkladı! Orta saha değişimi...

Euro 2020 A Grubu son maçında Milli Takım , İsviçre ile yarın karşılaşacak. Kritik maç öncesinde A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"İlk maçın olumsuzluğu özgüven kaybına uğradık. Oyunumuzun beklentilerimizin altında kalması, coşkumuzu, cesaretimizi bizi olumsuz etkiledi. Toplumun bizden ne kadar beklentisi olduğunu biliyoruz. Onları üzdüğümüzün farkındayız. Başarıya giden yolda, başarısızlığı da görmek lazım."

"Mucizelere kalan bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, çok emek verdiğimiz turnuvadan erken dönmek bizim için üzüntü verici olacak. 4 yıl bekleyip, büyük emek verip sonrasında turnuvaya kötü başlamak çok üzdü. Başarıya giden yolda başarısızlığı da görmek gerekir. En iyiler arasında olmak için buraya geldik. Yarın en iyi olsak da gruptan çıkmama durumu var."





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'Gelecek 10 yılın oyuncuları bunlar'

"Gelecek yılın 10 yılı bu oyuncular. Zaman zaman başarısız olunca yine yola devam etmeliyiz. Oyunumuzun teknik ve taktik dışında, felsefesinde yukarıya çıkmamız lazımdı. Biz de bu durumdan memnun değiliz. En iyiler arasında olmak için buraya geldik ama büyük hayal kırıklığı yaşadık."

"Burada ki başarısızlığın sorumluluğunu almak eziklik değildir. Bazen senaryolar gerçeğe uygulanmayabiliyor. Az yaptığımız hataları çok yaptık. 2 maç sonunda bu durumu beklemiyorduk. Galler'in yerinde biz olmalıydık."

"Oyuncularıma güveniyorum. Neyi yaptığımı, neyi yapmadığımızı konuşuyoruz. Bu bazen başarıya ya da başarısızlığa dönebiliyor. Sonuna kadar inandığımız bir kadro sürüyoruz. Eğer hata varsa sonradan bunu değiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Eleştirilere yanıt

"Bazı eleştirilerde konular farklı yerlere gidiyor. Yönetim her zaman yanımızda. Oynamayanların mutsuz olduğuna dair söylentiler var ki böyle bir durum olsaydı burada olmazlardı. Oyuncu seçimlerinde, hakkaniyetli forma tercihlerinde eleştiriler olabilir. Kampa tatil yapmak için geldiler dediler ama öyle bir durum da yok. Çok güzel bir kamp geçirdik."

"Biz buraya favori olarak gelmedik, favori takımlar gibi olmaya geldik. Hiçbir oyuncumuzun transfer söylentisi kampa yansımadı. Basına sadece son idmanı kapattık. Biz üzgünüz ama başımız dik olacak. Onlara güvendiğimi onlara ilettim."









Kadro değişikliği sinyali

"İsviçre maçında köklü değil ama değişiklikler olabilir kadroda. Orta sahada özellikle top tutmada iyi değildik. Okay, Ozan, Yusuf, Hakan gayet iyiydiler öncesinde ama son iki maçta beklentilerimizin altında. Umut Meraş zaten yok sakatlığı nedeniyle onun yerine başka arkadaşımız oynayacak."



