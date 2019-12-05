Şenol Güneş: 6 puan yeter!

A Milli Futbol Takımının teknik patronu Şenol Güneş, basın mensuplarını Riva'da ağırladı... Güneş'in yanında, yardımcı antrenörleri Bayram Bektaş ve Şeref Çiçek de yer aldı.

Toplantıyı, salonda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in yanı sıra TFF'nin genel sekreteri Kadir Kardaş, icra kurulu üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan ile sponsorluklar ve pazarlama sorumlusu Alkın Kalkavan da takip etti.

2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başaran Türk Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak sizlerleyim. Mutluyum. Birlikte yola çıktık, Milli Takım ortak değerimiz dedik, çalıştık ve başardık. Bu takımın yaratılmasında katkı yapan Türk medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Ülkemizin tepesinde ülkemizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız’dan, en uzak köşesinden herkesin samimiyeti ve duası var. Hepsine teşekkür ediyorum.”

‘Demirören’e teşekkür ederim’

“Mart’ta göreve başladığımızda başımızda Yıldırım Demirören vardı sonra Nihat Özdemir geldi, onlara da teşekkür ediyorum. O gün de hatırlarsınız iki görevde olmanın etik olmadığını düşündüğümü söylemiştim. Dirayetliydim. İnsanlar da hata yapıyor demek ki, hata yaptığımı düşünüyorum. İş yararlı olunca unuttuk ama ilke olarak aynı yerdeyim. Prensiplerime ters gelse de kabul ettim. Her şeye rağmen o günkü Beşiktaş yönetimi ve başkan Fikret Orman’a teşekkür ediyorum.”

‘Çorbada herkesin tuzu var’

“Kulüplerimize, teknik direktörlerimize, medyamıza, sponsorlarımıza, taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Benden önceki teknik direktörlere, rahmetli olan ve yaşayanlara teşekkür ediyorum. Alt yapı hocalarımıza, teşekkür ediyorum. Onların bu çorbada tuzu, emeği olduğunu düşünüyorum. Malzemecilerimiz, aşçılarımız, doktorlarımız hepsine teşekkür ediyorum. İlkokul öğretmenim yaşıyor, birkaç defa ziyarete gittim. Tüm öğretmenlerimize ve kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar anne, bizi de eğitenlerin en başında kadınlarımız geliyor.”

‘6 puan yeter’

“EURO 2020’de rakiplerimiz İtalya, İsviçre ve Galler hakkında daha geniş bilgi vereceğiz. Hepsi ile oynayabileceğimizi, başarılı olacağımızı düşünüyorum. Ölüm grubu denilen Portekiz, Almanya, Fransa grubunda olsak da aynı şeyi söylerdim. Biz kendi oyunumuzu oynayacağız.”

‘Avusturya ve Slovenya’

“Açılış maçını bizim yapmamız büyük bir renk. Ülke açısından da harika bir tanıtım. Elimizden geleni yapacağız. Çok fazla zaman yok. Bakü’ye ve Roma’ya kamp yerlerine bakmaya gideceğiz. 12 şehirde oynanıyor, sürekli kamp yeri ve otele bakmak gerekiyor. Mart ayında maçlarımız olacak Avusturya ve Slovenya ile...”

‘İlk basamağa basalım’

“2002 Dünya Kupası’nda 1.5 ayı bulan kamp döneminde zayıflamıştım, elbisem bol olmuştu. O günkü firmadan şikayetçi oldular! Bugün başka firmadan giyiniyorum. İnşallah yine kilom aynı gelir güzel görünürüm bir sıkıntı olmaz! Dünya Kupası’nda aynı şeyi söyledim, ‘Onun hedefi yok, vizyonu yok’ dediler. Kral çıplak. O gün de söyledim, merdivenin ilk basamağına basmadan çıkmak isterseniz, düşersiniz, bir yerinizi kırarsınız. Merdivenin ilk basamağına basalım, zirveye çıkarız.”

‘İyi şeyler yapacağız’

“Uzun vadede ülke futboluna katkı yapmaya çalışacağım. Umut, mutluluk ve güven vermeye devam ediyoruz. İyi şeyler yapacağız. Güzel günler yaşayacağız. Fransa’ya karşı nasıl oynadığımızı analiz edeceğiz tekrardan. Güçlü takımlara oynatma formatımızı geliştirmemiz gerekiyor.”

‘Hücum zenginliğini artırmalıyız’

“Bakü’de kendimiz ve onları temsil edeceğiz. İtalya da zor maç. Kazanırız kaybederiz... Diğer iki maçta her şey değişebilir. Biz akan oyunda gol yemedik, duran toplardan İzlanda’dan gol yedik sadece. Savunma tamam ama ofansif olarak da zenginliğimizi artırmalıyız. Kağıt üstünde 6 puan yaparız. Galler ve İsviçre’yi yendiğimizde gruptan çıkarız.”

‘Yeniden sempatik bir takım olduk’

“Nerden nereye geldiğimizi ve nereye gittiğimizi biliyoruz. Başarısızlığı takım olarak kendim olarak da gördüm. Önümüzde iyi bir grup var. Takım olarak UEFA Uluslar B Ligi’nden C’ye düşmüştük. FIFA sıralamasında 40’ıncı sıralara düşmüştük. Halkımız statlara gelmiyordu, maçlara ilgi göstermiyordu. Milli Takım’a sempati kaybı olmuştu. Bunların hepsinin giderildiğini düşünüyorum. Milli takımın halkla iç içe olmasını sağladık. Bunda herkesin katkısının olduğunu düşünüyorum. Diyalog ortamını sıcak tuttuk, herkesin fikrini aldık, gönlünü de aldık. Kulüplerimize ziyarette bulunduk.”

‘Cumhurbaşkanı’nı görünce duygulandım’

“Andorra maçında Sayın Cumhurbaşkanı’nı ve taraftarları görünce duygulandım, en yetkilisi de en yetkisizi de aynı duyguları paylaştı. Benim gözümde ayrı bir değeri vardır bu konuda. Cumhurbaşkanı da ben de siz de taraftarsınız. Hepsi alkışı hak etti. Hem içeride, hem dışarıda bize destek oldu. Anadolu seyircisi bana inanılmaz destek oldu. Anadolu’ya döneceğiz, orası bizim toprağımız. Uzun süredir oynamadığımız İstanbul’a geldik ve taraftarlar bizi mahcup etmediler.”

‘Avrupa’ya örnek oldular’

“Fransa maçında State de France’deki taraftarlara ayrı bir parantez açmak istiyorum. 80 bin kişilik stadın 30-35 bini Türk taraftarlarımız doldurmuştu. Maçın skoru dışında Avrupa’da ülkemizin olumsuz durumda olduğu bir yerde onlar fair-play içerisinde takıma destek oldular ve tüm Avrupa’ya örnek oldular. Hepsi harikaydı, hepsine teşekkür ediyorum.”

‘Ülkeyi bir arada tutmaya çalıştık’

“Liyakata, samimiyete, çalışmaya önem verdik. Ülkeyi bir arada tutmaya ve destek olmaya çalıştık. Futboldaki bu sonuçlar bizi birleştiriyor, buna destek olmaya çalıştık. Hep keyif aldık ve keyif verdik. Doğrularımız fazlaydı. Biz eksikleri gidermek için ayna tutanlara teşekkürü her zaman söyleyeceğiz. Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz. Biz sadece ülke ve insan olarak komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Misafirperveriz, ırkçılık yoktur bizde, teröre karşıyız.”

‘Dünya Kupası’na gitmeliyiz’

“Gruptan çıktıktan sonra nereye gideceğimiz de önemli. Ona göre merkezi kamp yeri belirleyeceğiz. Bu işi yapıyorsan en iyisini verin ve yapın. Oyunculara da bunu söyledim. Biz gruptan mı çıkarız ne yaparız bilmiyorum. Şunu hayal ediyorum tabi final oynamak ortak hayalimiz olsun ama biz gruptan çıkmamayı da göz önüne alacağız. Sonraki hedef olarak Dünya Kupası’nı koyuyoruz tabii ki.”

‘Emre ve Burak önemli katkı sağladı’

“Herkes olağanüstü çalıştı, analizler yaptık, konuştuk, gece-gündüz uykusuz kaldığımız günler oldu. Her işin perde arkası önemlidir ama biz bunları gündeme getirmedik. Eski yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz burada bize önemli katkı sağladı. Sorunları değil çözümleri aradılar. Sorunu çözmesi gerekenler konuşmaya ve şikayet etmeye başlarsa sıkıntı olur.”

Nihat Özdemir’den ‘prim’ yanıtı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de EURO 2020 ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdemir, “Bakü bize ev sahipliği yapacak. Orada seyirci avantajımız olacak. EURO 2020’yi düzenlememiz gerekirken bu hakkı elimizden aldılar. İnşallah turnuvadan iyi bir sonuçla döneceğimize inanıyorum” dedi. Nihat Özdemir, “Şenol Güneş dün (önceki gün) ziyarete gelmişti. ‘12 Haziran’a 192 gün kaldı’ dedi. Güneş, 12 Haziran’a kadar her günü planlamış durumda. Roma’da çıkacağımız İtalya maçına şimdiden konsantrasyonu sağlamış durumda. UEFA, açılış maçının İtalya-Türkiye olmasından son derece memnun” yorumunu yaptı.

‘Hedef son 16’

TFF Başkanı, EURO 2020’de adım adım ilerlemek istediklerini söyledi ve ilk hedefin son 16 takım arasına girmek olduğunu belirtti. Nihat Özdemir, gazetecilerin, “EURO 2020’ye katılım sonrası prim gündeme geldi mi?” sorusuna, “Hiçbir oyuncumuz, bir an bile prim konusunu açmadı” yanıtını verdi.