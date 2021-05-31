Antalya Stadı’nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, ilk yarıda istediği pozisyonlara giremedi. Milli takım, ikinci yarıda girdiği pozisyonları da gole çeviremedi. Milli Takım'ın Antalya kampı yarın sona erecek. Ay-yıldızlı ekip, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Azerbaycan’ı 2-1 mağlup etmişti. Milliler, 2 Haziran’da ikinci kamp dönemi için Almanya’ya gidecek. Milli takımın Almanya kampı 10 Haziran’a kadar sürecek.

Ay-yıldızlılar, EURO 2020 öncesindeki son hazırlık maçında ise 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile karşı karşıya gelecek.

30 kişilik kadro 26’ya düşecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 26’ya düşürecek. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 öncesindeki son kampını geçireceği Almanya’ya 26 kişilik kadro ile gidecek.







