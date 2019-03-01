22 Mart’ta Arnavutluk deplasmanına çıkacak olan Ay- Yıldızlılar 3 gün sonra da Eskişehir’de Moldova’yı konuk edecek. İki karşılaşmada da deneyimli teknik adamın milli takımın başında sahada olma ihtimali var. Beşiktaş futbol A takım sorumlusu Ahmet Kavalcı, Şenol Güneş’in Milli Takım ile 4 yıllık anlaşma sağlamasının ardından FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Kavalcı, “Güneş sezon sonuna kadar devam edecek.

Federasyon bize yazı yazıp Mart’ta iki maçlığına izin istedi. Gitmez ise hoca ceza yer. Mecburen gidecek” dedi. Talimatlar gereği de kulüpler, mevcut hizmet ilişkilerini aksatmamak kaydı ile TFF tarafından verilecek görev ve hizmetleri kabul etmek zorunda.

Orhan Yıldırım / FANATİK