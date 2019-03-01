Şenol Güneş 22 Mart'ta sahada olacak mı?

Milli Takım’da görevine resmi olarak 1 Haziran’da başlayacak olan Şenol Güneş için en büyük belirsizlik 3 hafta sonra oynanacak olan EURO 2020 Elemeleri oldu.

01 Mart 2019, Cuma 07:18 Son Güncelleme:
- A +
Şenol Güneş 22 Mart'ta sahada olacak mı?

22 Mart’ta Arnavutluk deplasmanına çıkacak olan Ay- Yıldızlılar 3 gün sonra da Eskişehir’de Moldova’yı konuk edecek. İki karşılaşmada da deneyimli teknik adamın milli takımın başında sahada olma ihtimali var. Beşiktaş futbol A takım sorumlusu Ahmet Kavalcı, Şenol Güneş’in Milli Takım ile 4 yıllık anlaşma sağlamasının ardından FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Kavalcı, “Güneş sezon sonuna kadar devam edecek.

Federasyon bize yazı yazıp Mart’ta iki maçlığına izin istedi. Gitmez ise hoca ceza yer. Mecburen gidecek” dedi. Talimatlar gereği de kulüpler, mevcut hizmet ilişkilerini aksatmamak kaydı ile TFF tarafından verilecek görev ve hizmetleri kabul etmek zorunda.

Orhan Yıldırım / FANATİK

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.