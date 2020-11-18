Şenol Güneş: Rövanşı almak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan’dan galibiyetle dönerek UEFA Uluslar Ligi müsabakalarını iyi bitirmek istediklerini söyledi.

Uluslar Ligi’ne Macaristan maçıyla başladıklarını kaydeden Güneş, “Bizim için zor bir dönemdi. Macaristan, Ağustos’un 14’ünde sezona başlamışken, biz bir ay sonra, eylülde sezona başlamak durumunda kaldık. Önümüzü görmeden maça çıktık. Macaristan bizden daha iyi oynayarak üç puan aldı. Kötü başlamıştık şimdi iyi bitirmek istiyoruz” dedi.

Tekrar Macaristan’la bu kez rakibin sahasında oynayacaklarını kaydeden Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, “Güzel maç olacağını düşünüyorum. Biz buraya kazanmak için geldik. Rakibimiz için de, bizim için de galibiyet şart. Ama biz önde olmak, en azından rövanşı almak istiyoruz” ifadelerini kullandı.