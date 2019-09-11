A Milli Takımımız’ın teknik direktörü Şenol Güneş, Moldova karşılaşmasında alınan galibiyetten dolayı mutluydu. Karşılaşmanın ardından Güneş, şunları söyledi: “Futbol bir oyun, hatalarıyla, doğrularıyla... Türkiye’de mesajı verdik, ‘Birlikte bu işi başaralım’ dedik. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Euro 2020’ye gitmek istiyoruz. Bir tek İzlanda mağlubiyetimiz var. Nifak tohumu bize yakışmaz. Şiddeti nefreti bir kenara bırakalım. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bu iki maç önemliydi, bize göre zayıf rakiplerdi ve hedefe ulaşarak 6 puanı aldık. Birlikteliğimizi bozmak için farklı yorumlar yanlış.”

‘Kalitemiz de artıyor’

“Güzel bir maç oldu. Hem oyun hem de skor olarak güzeldi, daha da farklı olabilirdi. Gollerden sonra güvenimiz ve pas yüzdemiz arttı. Zaten pas yüzdesi artınca, oyun kalitemiz de artıyor. Bütün oyuncularımız oynamak istiyor. Merih, Kaan ve Çağlar iyiydi. Milli Takım herkesin milli takımı. Benim üzerimden Milli Takım’a vurmak iyi bir şey değil. Anlamayanlara yavaşca söylüyorum; bu ülke güzel bir ülke, insanları seviyorum, bize hakaret edenleri de seviyorum.”