Şenol Güneş, 200. maçından galip ayrıldı

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş , eski teknik direktörü Şenol Güneş’i göreve getirirken, tecrübeli teknik adam, imza attıktan 2 gün sonra Ümraniyespor karşısında takımın başında sahaya çıktı. 2015-2019 yılları arasında Beşiktaş’ın başında 199 resmi karşılaşmaya çıkan Şenol Güneş, Ümraniyespor maçıyla birlikte 2. kez dalya dedi. Beşiktaş’ta geçirdiği 4 sezonda çıktığı 199 karşılaşmada 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 mağlubiyet lan Güneş, Ümraniyespor karşısındaki 5-2’lik skorla galibiyet sayısını 118’e çıkardı.

Beşiktaş bu sezon ilk kez 5 gol attı

Şenol Güneş’in ilk maçında Ümraniyespor karşısında etkili bir performans ortaya koyan Beşiktaş, sahadan 5-2’lik galibiyetle ayrılırken, siyah-beyazlı ekip bu sezon ilk kez bir maçta 5 gol atmayı başardı. Valerien Ismael yönetiminde Karagümrük karşısında 4-1’lik galibiyet elde eden ve bu sezon en fazla gol attığı karşılaşmayı izleten Beşiktaş, Şenol Güneş’in ilk maçında ise sezon rekorunu kırdı. Önümüzdeki hafta Galatasaray deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, aldığı galibiyetle puanını 22'ye yükseltti. (İHA)