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Şenol Güneş: 100. maçıma çıkıyorum

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Oyuncu ve teknik adamlık döneminde toplamda 100. kez A Milli Takım'da görev alan Şenol Güneş, "Bugün 100. maçım ama rakamlarla pek ilgilenmiyorum. Bugünlere getirdiği için Allah'a sonsuz şükürler ediyorum" ifadelerini kullandı

15 Kasım 2020, Pazar 19:11 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş: 100. maçıma çıkıyorum

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Oyunculuk ve teknik adamlık dönemlerinde toplam 100. kez A Milli Takım'da görev yapan Şenol Güneş, "Bugün 100. maçım ama rakamlarla pek ilgilenmiyorum. Bugünlere getirdiği için Allah'a sonsuz şükürler ediyorum" ifadelerini kullandı

Şenol Güneş, Bu yılın son 2 maçını yapacağız. 1 mağlubiyet 5 beraberliğimiz var. Rusya'ya karşı ve gruptaki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Kazanırsak avantajlarımızı biliyoruz. Bugün 100. maçım ama rakamlarla pek ilgilenmiyorum. Bugünlere getirdiği için Allah'a sonsuz şükürler ediyorum" şeklinde konuştu.

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