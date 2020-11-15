Şenol Güneş: 100. maçıma çıkıyorum

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Oyunculuk ve teknik adamlık dönemlerinde toplam 100. kez A Milli Takım'da görev yapan Şenol Güneş, "Bugün 100. maçım ama rakamlarla pek ilgilenmiyorum. Bugünlere getirdiği için Allah'a sonsuz şükürler ediyorum" ifadelerini kullandı

Şenol Güneş, Bu yılın son 2 maçını yapacağız. 1 mağlubiyet 5 beraberliğimiz var. Rusya'ya karşı ve gruptaki ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. Kazanırsak avantajlarımızı biliyoruz. Bugün 100. maçım ama rakamlarla pek ilgilenmiyorum. Bugünlere getirdiği için Allah'a sonsuz şükürler ediyorum" şeklinde konuştu.