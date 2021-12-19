Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Tuzlaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Manisa FK’ya 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Şenol Fidan, "Bugün 6 maçımıza çıktık. Kendi oyun karakterimizin dışına çıktığımız maçlardan biri oldu. Pas yapan bir takımız. Bu maçta topa sahip olamadık. Topun peşinden koştuk. Üstü üste maçların takım üzerinde yorgunluk yaptığını düşünüyorum. Temaslı oynayamadık. Buna rağmen rakipten daha fazla gol pozisyonuna girdik. Topa sahip oynamamız gerekiyor. Bugün oyunu ve skoru kaybettik. Erzurum maçından 3 puan alıp kendimize gelmeye çalışacağız" diye konuştu.

İSTANBUL (İHA)